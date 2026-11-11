Θεοδωρικάκος: Στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχουν δύο γύροι – Μία Κυριακή και ό,τι θα αποφασίσουν οι πολίτες

«Τα ουσιαστικά διλήμματα των εκλογών έχουν τεθεί ήδη από τη ΝΔ και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προς τον ελληνικό λαό και πρέπει να γίνει απολύτως ξεκάθαρο ότι η κάλπη είναι μία στις βουλευτικές εκλογές, δεν υπάρχει δεύτερος γύρος», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. «Η πολιτική είναι συγκριτική, από τη μία έχουμε την εγγύηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και ενός δημιουργικού έργου από τη δική μας παράταξη και από την άλλη όσοι λένε ότι η λύση για τη χώρα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Έχουμε 6-7 μήνες ως τις εκλογές για να συζητηθούν όλα ψύχραιμα και λογικά, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τις επιλογές τους. Είναι μια απόφαση που θα κληθούν να πάρουν και πρέπει να υπάρχει πλήρης συνειδητοποίηση της ευθύνης για το τι θα γίνει», ανέφερε ακόμα.

«Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι βλέπουμε σήμερα στις μετρήσεις»

Ο κ. Θεοδωρικάκοςυπογράμμισε, πως είναι άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές, καθώς στις δημοσκοπήσεις ο καθένας λέει τη γνώμη του, αλλά μπορεί στο τέλος να ψηφίσει κάτι άλλο. «Οι εκλογές είναι εκλογές και δεν πρέπει να υπάρχει η αίσθηση στους πολίτες ότι ας ψηφίσουμε κάτι σήμερα και αύριο θα ξαναψηφίσουμε. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι βλέπουμε σήμερα στις μετρήσεις και είναι κρίσιμο, το τι τελικά θα ψηφίσει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που ακόμα δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του», επισήμανε.

Διατύπωσε την άποψη ότι όσο το δεύτερο και τρίτο κόμμα τσακώνονται για το ποιος είναι δεύτερος, δεν υπάρχει αξιόπιστή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση από την αντιπολίτευση. «Εμείς ερχόμαστε με τον απολογισμό ενός αξιόπιστου δημιουργικού έργου και με πολιτικές που εγγυώνται την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας. Θα παρουσιάσουμε στους πολίτες τους επόμενους μήνες το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας για το τι θα κάνουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια πειραματική διαδικασία οι εκλογές, αλλά αφορά το μέλλον της χώρας μας», προσέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Ανάγκη για περισσότερες παρεμβάσεις στο κόστος στέγασης»

Ο κ. Θεοδωρικάκοςαναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά και έχουν απτά αποτελέσματα. Όπως τόνισε, για τρεις μήνες το προηγούμενο διάστημα ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν αρνητικός και η τελευταία μέτρηση έδειξε 1,4%, αρκετά πιο χαμηλά από τον γενικό πληθωρισμό. Υπογράμμισε μάλιστα πως το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος της στέγασης, καθώς τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 7-8 χρόνια και χρειάζονται ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν πήρε και στα 25 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη εισπραχθεί μέσα από τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. «Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με ουσιαστικά αποτελέσματα και έχει αποδειχθεί πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της», δήλωσε.

Αναφέρθηκε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπου στην 2η φάση της ως το τέλος του έτους συμμετέχουν πάνω από 1.100 κωδικοί προϊόντων, ενώ αναμένονται παρεμβάσεις και για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με πολύ σημαντικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα για κάθε ελληνικό τραπέζι.

Στη συνέχεια επισήμανε την επιστροφή στα δημόσια ταμεία πάνω από 150 εκατ. ευρώ ως τώρα από επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων τα προηγούμενα χρόνια. «Είναι χρήματα δικά σας, των Ελλήνων φορολογουμένων, εξετάζουμε μια μια όλες τις περιπτώσεις για να επιστρέψει πίσω και το τελευταίο ευρώ και να δοθούν αυτά τα λεφτά σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Στην αιχμή η τεχνητή νοημοσύνη για τη στήριξη των ΜμΕ

Ο κ. Θεοδωρικάκοςπροανήγγειλε, ότι έρχονται τρία νέα καθεστώτα το αμέσως προσεχές διάστημα που θα αφορούν αποκλειστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επίσης και τη διάθεση 681 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.

Κλείνοντας, τόνισε πως «θέλουμε μια οικονομία που θα είναι πολύ πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και θα δίνει καλύτερους μισθούς και καλύτερες προοπτικές στους ανθρώπους. Ώστε οι νέοι μας να έχουν καλύτερες συνθήκες για τη ζωή τους και γι’ αυτό το σκοπό κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις».