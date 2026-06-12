Θεοχάρης για Σαμαρά: «Δεύτερη προδοσία» η ίδρυση νέου κόμματος

Στους υψηλούς τόνους της εσωκομματικής συζήτησης στη Νέα Δημοκρατία επανήλθε ο Χάρης Θεοχάρης, σχολιάζοντας εκ νέου τον χαρακτηρισμό του Αντώνη Σαμαρά ως «ακροδεξιού», αλλά και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι «ο όρος δεν ήταν δικός μου, απλώς συμφώνησα», χωρίς ωστόσο να ανασκευάσει την πολιτική του τοποθέτηση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καλύπτει πλήρως τον χώρο της Δεξιάς.

Ο κ. Θεοχάρης αναγνώρισε ότι τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής είναι πρώην πρωθυπουργοί με «θετική συμβολή στην πολιτική και στη γενικότερη ζωή του τόπου». Ωστόσο, απέρριψε την κριτική ότι η ΝΔ έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές της αρχές, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη προσαρμόζει τις αξίες της στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Με πολιτικούς όρους, δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει κόμμα και να διεκδικήσει δεξιούς ψηφοφόρους. Είναι απόλυτα ευχαριστημένοι οι δεξιοί ψηφοφόροι με τη ΝΔ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο προσωπικά κίνητρα μπορούν να δικαιολογήσουν» μια τέτοια πρωτοβουλία από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η πιο σκληρή αποστροφή του ήρθε όταν κλήθηκε να απαντήσει αν η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «δεύτερη προδοσία». Ο κ. Θεοχάρης απάντησε μονολεκτικά: «Βεβαίως».

Με τη διατύπωση αυτή, ανέβασε σημαντικά την ένταση στην κεντροδεξιά αντιπαράθεση, μεταφέροντας τη συζήτηση από την πολιτική διαφωνία στο πεδίο της παραταξιακής ευθύνης. «Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει κακό στη ΝΔ, γιατί εμμέσως θα γίνει κακό στη χώρα», πρόσθεσε, συνδέοντας την ενότητα της κυβερνητικής παράταξης με την πολιτική σταθερότητα.

Απαντώντας στην κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παρεκκλίνει από τις αρχές της, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «κάνει λάθος». Όπως είπε, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι σήμερα «όπως θα τη σύστηνε εάν ξεκινούσε τη ΝΔ» στη σύγχρονη εποχή.

«Είμαστε στον 21ο αιώνα με νέα δεδομένα και αυτά έρχονται να μπολιάσουν τις πολιτικές της ΝΔ. Οι αρχές και οι αξίες της ΝΔ είναι ίδιες», σημείωσε.