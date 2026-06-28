Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ – Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για προσλήψεις επικουρικών νοσηλευτών

Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤNews.

Όπως τόνισε, η πρόσφατη μεγάλη προκήρυξη για την κάλυψη 1.131 θέσεων ιατρών είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, ενώ για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ακόμη και για περιοχές που διαχρονικά παρέμεναν χωρίς υποψηφίους.

«Για πρώτη φορά υπάρχουν υποψήφιοι σε θέσεις που έμεναν άγονες»

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. «Βλέπουμε περιοχές που πάντα είχαν άγονες θέσεις, αυτή τη στιγμή να έχουν υποψηφίους. Στην Καβάλα, στην Κοζάνη, στη Νάξο και σε άλλα νησιά υπάρχει μια εικόνα πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για τους γιατρούς. Όπως εξήγησε, σε ορισμένες ειδικότητες το πρόσθετο οικονομικό κίνητρο φτάνει έως και 800 ευρώ μηνιαίως, ενώ στα απομακρυσμένα νησιά εφαρμόζεται και η δωρεά του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου, που προβλέπει αφορολόγητο επιμίσθιο 1.500 ευρώ. Παράλληλα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εξασφαλιστεί στέγαση για μεγάλο αριθμό υγειονομικών.

«Το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ»

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η συνολική εικόνα του ΕΣΥ είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών. «Υπάρχουν κενά και σε αυτή την προκήρυξη θα προκύψουν άγονες θέσεις. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό», ανέφερε.

Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμη 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Πρόσκληση προς νοσηλευτές για νέες προσλήψεις

Αναφερόμενος στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ΕΣΥ.

Υπενθύμισε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί η ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, ενώ ανακοίνωσε ότι ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού σε όλη τη χώρα.

«Καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται από το νοσηλευτικό προσωπικό να βάλει χαρτιά για να ενταχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάτω από τέσσερις ώρες η αναμονή στα ΤΕΠ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις για τη μείωση των χρόνων αναμονής στα νοσοκομεία. Όπως είπε, ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών έχει περιοριστεί σημαντικά.

«Ο χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων ήταν στις εννέα ώρες. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τέσσερις ώρες», υπογράμμισε.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι σύντομα οι πολίτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής MyHealth να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο από το κινητό τους για τους χρόνους αναμονής σε κάθε νοσοκομείο.

«Η αναμονή για χειρουργείο έπεσε στους τέσσερις μήνες»

Ο υφυπουργός παρουσίασε επίσης στοιχεία για τη μείωση της λίστας αναμονής στα τακτικά χειρουργεία. Όπως είπε, όταν ξεκίνησε η σχετική μεταρρύθμιση υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν ακόμη και τρία ή τέσσερα χρόνια για χειρουργική επέμβαση.

«Σήμερα ο χρόνος αναμονής είναι περίπου στους τέσσερις μήνες, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα που δεν έχουν καθόλου αναμονή για χειρουργικές επεμβάσεις», τόνισε.

Σημείωσε ακόμη ότι δεν υπάρχει αναμονή για τα επείγοντα και τα βαριά περιστατικά, ενώ η καθυστέρηση αφορά αποκλειστικά τα προγραμματισμένα («ψυχρά») χειρουργεία.

Όπως εξήγησε, η βελτίωση προήλθε από την αύξηση των πρωινών χειρουργείων, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και το πρόγραμμα δωρεάν επεμβάσεων σε ιδιωτικές κλινικές μέσω voucher.

Σημαντική μείωση και στις αναμονές για ραντεβού

Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι έχει μειωθεί αισθητά και ο χρόνος αναμονής για ραντεβού με γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Όπως ανέφερε, «για γαστρεντερολόγο στην Αττική χρειαζόσουν οκτώ έως δώδεκα μήνες και τώρα βρίσκεις ραντεβού μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ για καρδιολόγο από τους τρεις μήνες η αναμονή έχει πέσει στις τέσσερις με πέντε ημέρες».

Πρόσθεσε πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, επισημαίνοντας πως «δεν έχουν διορθωθεί όλα, όμως γίνεται μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες σταθεροποίησης, εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας».

Συνεχίζονται τα απογευματινά χειρουργεία

Ερωτηθείς για το μέλλον των απογευματινών χειρουργείων μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος στις 30 Ιουνίου, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτά θα συνεχιστούν.

«Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν επισήμως τις επόμενες ημέρες.

«Οι πολίτες αναγνωρίζουν τη βελτίωση στο ΕΣΥ, αλλά πρώτο θέμα παραμένει η ακρίβεια»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική στις επόμενες εκλογές, ανέφερε πως στις επαφές του με τους πολίτες διαπιστώνει ότι αναγνωρίζεται η πρόοδος στο ΕΣΥ.

Ωστόσο, όπως είπε, «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αναφέρουν είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα», σημειώνοντας ότι τα θετικά οικονομικά μεγέθη της χώρας θα πρέπει να αποτυπωθούν ακόμη περισσότερο στην καθημερινή ζωή των πολιτών.