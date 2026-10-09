THEMA S.A.: Τεχνικό ζήτημα προκάλεσε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας του Μετρό στη Θεσσαλονίκη

Προσωρινό τεχνικό ζήτημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε την διακοπή λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό THEMA S.A.

Η εταιρεία τονίζει σε ανακοίνωση ότι «στις 16.11, στο Μετρό Θεσσαλονίκης προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων».

«Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, οι συρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες.Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 18.40 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά», προσθέτει.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρεία και για αυτό παραμένει σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Τέλος, ζητάει συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία και το ευχαριστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία του.