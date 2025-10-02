Θέμα χρόνου η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο των ΗΠΑ – Τι αποκαλύπτουν Άραβες μεσολαβητές

Παραγωγικές χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες με τη Χαμάς Άραβες μεσολαβητές αναφορικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και η απάντηση τους θα μπορούσε να έρθει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Η πηγή διευκρινίζει ότι ενώ η απάντηση της Χαμάς θα είναι «θετική», θα ζητήσει και πάλι αρκετές τροποποιήσεις στην ισραηλινή πρόταση, όπως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πέτυχε να κάνει αλλαγές τις ημέρες που προηγήθηκαν της δημοσίευσης του σχεδίου.

Η ίδια πηγή προσθέτει ότι το ίδιο το Κατάρ έχει ήδη έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.

Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα να μην συμφωνεί με το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ.

Ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ φέρεται να πιστεύει ότι το σχέδιο είχε σχεδιαστεί για να τελειώσει η Χαμάς, είτε το αποδέχεται η ομάδα είτε όχι, και έτσι είναι αποφασισμένος να πολεμήσει.

Ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς πιστεύεται επίσης ότι αντιτίθενται στην ανάπτυξη από τις ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη αυτού που το σχέδιο περιγράφει ως «προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα, την οποία θεωρούν ως μια νέα μορφή κατοχής.

Επιπλέον, ένας χάρτης με τις προτεινόμενες σταδιακές αποσύρσεις ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα που κοινοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αυτό που αναφέρεται ως «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές πώς θα γίνει αυτό, αλλά εάν εμπλέκεται το Ισραήλ, είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης.

Ένας Άραβας διπλωμάτης από μια από τις χώρες που έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο είπε στους Times of Israel νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ήταν ενοχλημένες για τις αλλαγές που επέτρεψαν οι ΗΠΑ στον Νετανιάχου να κάνει την 11η ώρα, ιδιαίτερα αυτές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα και εκείνες που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς, που ήταν κόκκινη γραμμή για την ομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (30/9) ότι έδωσε στη Χαμάς προθεσμία τριών ή τεσσάρων ημερών για να απαντήσει και ότι υπάρχουν λίγα περιθώρια για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.