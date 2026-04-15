Θέλουν να διορίζουν και να παύουν βουλευτές

Άρθρο του Νίκου Παππά, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

και βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του βρίσκονται σε πολιτική αποδρομή. Οι τελευταίες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προσθέτουν απλώς μία ακόμη εστία πίεσης. Αποκαλύπτουν έναν μηχανισμό που αγγίζει τον πυρήνα της εξουσίας και εκθέτει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο η Ν.Δ. διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα.

Κι ενώ τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πυκνώνουν, το Μαξίμου επιχειρεί, αγωνιωδώς αλλά μάταια, να παρουσιάσει το σκάνδαλο ως μια ακόμη υπόθεση ρουσφετιών.

Εδώ, όμως, δεν έχουμε να κάνουμε με εξυπηρετήσεις. Έχουμε να κάνουμε, σύμφωνα με την έρευνα, με διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Δεν πρόκειται για ρουσφέτια, λοιπόν. Πρόκειται για ρεμούλα. Και η απάντηση δεν είναι ανασχηματισμός, είναι εκλογές.

Ο πρωθυπουργός δεν ελέγχει πλέον τις εξελίξεις. Ξημερώνει με την αγωνία του ποιον θα πρέπει

να ξηλώσει από το υπουργικό συμβούλιο. Ενώ εδώ προκύπτει και μια αντίφαση: Εάν ο κ.

Μητσοτάκης δεν μπορεί να έχει στο υπουργικό του συμβούλιο κάποιον που ελέγχεται, πώς

μπορεί να στηρίζεται σε πλειοψηφία βουλευτών, η οποία συγκροτείται και από ελεγχόμενους;

Η πίεση προς την κυβέρνηση της Ν.Δ. εντείνεται. Δεν είναι μόνο η έρευνα Κοβέσι. Το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτη αποστολή στην Αθήνα για να διερευνήσει

το σκάνδαλο. Πίεση υπάρχει και από το εσωτερικό του κόμματος, αλλά και από τον Τύπο και την

κοινωνία.

Η αντιπολίτευση οφείλει να εξαντλήσει κάθε κοινοβουλευτικό εργαλείο. Η κατάθεση πρότασης μομφής είναι δημοκρατική υποχρέωση. Είναι ο τρόπος να εμφανιστεί ο κρυπτόμενος από τη βουλή κ. Μητσοτάκης, να τοποθετηθεί από το βήμα της Ολομέλειας, να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές.

Μια τέτοια κοινοβουλευτική διαδικασία δεν θα συσπείρωνε την πλειοψηφία. Θα συνιστούσε πραγματικό πολιτικό βασανιστήριο για την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αρνείται τη συνυπογραφή της πρωτοβουλίας. Όσο την αρνείται, τόσο επιβεβαιώνει όσους λένε ότι αυτό είναι το όριο της αντιπολίτευσης που μπορεί να ασκήσει.

Την επομένη των πρόσφατων αποκαλύψεων, ο πρωθυπουργός εξέθεσε, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Βασικός του στόχος -το απέδειξε με τον τρόπο που «ανοιγόκλεινε» τις εξεταστικές και τις προανακριτικές- παραμένει η καταστολή και η υποταγή του νομοθετικού σώματος στην πρωθυπουργική εξουσία.

Με τις δηλώσεις του, παρουσίασε μία συνθήκη κατά την οποία ο ίδιος ως πρωθυπουργός θαμπορεί να διορίζει και να παύει βουλευτές, να ορίζει δηλαδή τη σύνθεση της Βουλής. Πώς; Μετακινώντας «ενοχλητικούς» βουλευτές στην κυβέρνηση -σε κάποιο αδιάφορο υφυπουργείο, ίσως- και αντικαθιστώντας τους με πρόθυμους επιλαχόντες, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι με μία πρωθυπουργική απόφαση μπορεί να χάσουν, ανά πάσα στιγμή, τη βουλευτική έδρα.

Αν αυτή η πρόταση συνδυαστεί και με εκείνη περί μείωσης του αριθμού των βουλευτών, που έβαλε στη δημόσια συζήτηση το Μαξίμου, τότε οδηγούμαστε σαφώς σε ένα σχήμα υπερσυγκέντρωσης εξουσίας, όπου η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα λειτουργεί υπό καθεστώς

διαρκούς εξάρτησης από τον πρωθυπουργό.

Αυτά δεν γίνονται πουθενά και δεν πρέπει να γίνουν ούτε εδώ.

Η μάχη που πρέπει να δοθεί τώρα είναι πολλαπλή.

Η μάχη που πρέπει να κερδηθεί άμεσα είναι η απομάκρυνση του κ. Μητσοτάκη από την εξουσία.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 11/04/2025