«Θέλω να το επιλύσω»: Συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια επιζητά ο πρίγκηπας Χάρι

Την ελπίδα να συμφιλιωθεί με τον βασιλιά Κάρολο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του εξέφρασε σε συνέντευξή του ο πρίγκιπας Χάρι.

Οι σχέσεις του 42χρονου σήμερα μικρότερου γιου του βασιλιά Καρόλου, Χάρι και της οικογένειάς του ήρθαν σε ρήξη όταν μετακόμισε στην Καλιφόρνια πριν από έξι χρόνια, όταν εκείνος και η σύζυγός του Μέγκαν αποποιήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντά τους και διατύπωσαν άκρως επικριτικές θέσεις για τον θεσμό.

Για χρόνια δεν έχει σχεδόν καθόλου μιλήσει με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, και η οικογένειά του μόλις πρόσφατα συναντήθηκε ξανά με τον πατέρα του. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό GQ, ο Χάρι, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη Βρετανία με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, είπε ότι θέλει να τα ξαναβρούν.

«Το σημαντικότερο είναι να συμφιλιωθούμε»

«Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το σημαντικότερο πράγμα είναι η συμφιλίωση», είπε στο GQ.

Ανέφερε πως μπορεί να κατανοήσει το έντονο ενδιαφέρον σχετικά με την οικογενειακή κατάστασή του, καθώς ο κόσμος μπορεί να σχετιστεί με αυτήν.

«Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ αδελφών, υπάρχουν σχέσεις που έχουν χαλάσει ανάμεσα σε παιδιά και τους γονείς τους, ανάμεσα σε παιδιά και έναν γονέα», ανέφερε.

Ορισμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντλήσουν έμπνευση από τις προσπάθειες συμφιλίωσης και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τις ίδιες τις σχέσεις τους.

«Και κάποιοι δεν θέλουν να υπάρξει συμφιλίωση. Εγώ θέλω να το επιλύσω», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Χάρι δήλωσε ότι τα παραπάνω σχόλια δεν είχαν σκοπό να αποτελέσουν αιχμή κατά του Ουίλιαμ ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Ο Χάρι, δούκας του Σάσεξ, δήλωσε κατόπιν στο περιοδικό GQ ότι, αν και «οι πληγές παραμένουν για πάντα», ήθελε να ενθαρρύνει τους πάντες να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν.

«Υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο και αρκετά προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να συνεχίζουμε να συντηρούμε τις οικογενειακές διαφορές», δήλωσε. «Δεν αξίζει τον κόπο».

Οι λόγοι επιστροφής του στη Βρετανία

Στη μακροσκελή συνέντευξή του, ο Χάρι αναφέρθηκε επίσης σε θέματα για τα οποία έχει μιλήσει και στο παρελθόν, όπως ο αντίκτυπος που είχε στη ζωή του η απώλεια της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όταν ήταν 12 ετών, καθώς και οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία.

Ωστόσο, μίλησε και για τους λόγους της επιστροφής του στη Βρετανία, λέγοντας ότι η δυνατότητα να φοιτήσουν τα παιδιά του σε βρετανικό σχολείο «σήμαινε πολλά για μένα».

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ήταν για μένα. Πάντα πίστευα ότι θα ήταν κάτι που θα προσπαθούσαμε να κάνουμε, αλλά τώρα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο εδώ και δύο εβδομάδες. Τους αρέσει πολύ και αυτό τους προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία».

Είπε επίσης ότι ελπίζει να βελτιωθούν πλέον οι τεταμένες σχέσεις του με τον βρετανικό Τύπο, οι οποίες αποτέλεσαν εν μέρει έναν από τους λόγους που τον οδήγησαν αρχικά να εγκαταλείψει τη χώρα και έχουν οδηγήσει σε σειρά δικαστικών αγωγών κατά εκδοτικών ομίλων εφημερίδων.

«Ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει», δήλωσε. «Υπήρξαν ορισμένες μάχες που δόθηκαν, αναγκαστικά. Αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να αφήσουμε πίσω μας αυτή την υπόθεση και να γυρίσουμε σελίδα.

«Όπως συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα που εκτυλίσσονται στον κόσμο, υπάρχουν πτυχές του παρελθόντος που είμαι βέβαιος ότι όλοι μας –εγώ, η οικογένειά μου και ορισμένα μέλη του βρετανικού Τύπου– θα θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας, ώστε να εργαστούμε για το κοινό καλό».