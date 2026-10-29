The Telegraph: Το Ιράν σχεδιάζει παρέμβαση στις εκλογές των ΗΠΑ μετά τις εκλογές στο Ισραήλ

Το Ιράν προετοιμάζεται να παρέμβει στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως επιχείρησε να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτει η The Telegraph.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων στο βρετανικό μέσο, η Τεχεράνη θεωρεί τη διεξαγωγή των εκλογών στις ΗΠΑ και το Ισραήλ με διαφορά μόλις μίας εβδομάδας, ως μια σπάνια ευκαιρία, την οποία είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί, επιχειρώντας να διεισδύσει στους μηχανισμούς διεξαγωγής των εκλογών.

«Εξετάζουμε τρόπους στρατολόγησης πρακτόρων που συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες τόσο του αμερικανικού όσο και του ισραηλινού καθεστώτος», δήλωσε ένας αξιωματούχος. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχουν, επίσης, συγκροτηθεί ισχυρές ομάδες κυβερνοεπιθέσεων με στόχο την παραβίαση των εκλογικών συστημάτων.

Ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος παρουσίασε την επιχείρηση αυτή ως φυσική προέκταση ενός πολέμου που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, της επιβλήθηκε. «Ο πόλεμος δεν σημαίνει μόνο πυραύλους και όπλα, όταν βρισκόμαστε υπό τον αποκλεισμό τους», δήλωσε.

«Σημαίνει επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να διαταράξουμε τις εκλογές τους, το τραπεζικό τους σύστημα, τις μετακινήσεις τους και όλα τα συστήματα της καθημερινότητάς τους. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν υποψήφιο, σε καμία χώρα, αλλά θα θέλαμε να δούμε μια διχασμένη Αμερική και ένα διχασμένο Ισραήλ», συνέχισε.

Όπως επισημαίνει η Telegraph, η επιχείρηση παρέμβασης στις εκλογικές διαδικασίες ανοίγει ένα νέο, μυστικό μέτωπο σε έναν πόλεμο που μέχρι σήμερα διεξάγεται με πυραύλους, αποκλεισμούς και drones.

Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η Τεχεράνη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ασφαλέστερος δρόμος για την ανακούφιση από τις πιέσεις δεν περνά από το πεδίο της μάχης, αλλά από τις κάλπες στο Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον.

Ελπίζει, ουσιαστικά, ότι οι ψηφοφόροι θα πετύχουν αυτό που δεν κατάφεραν οι πύραυλοί της.

Ερωτηθείς για τις ισραηλινές εκλογές, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, τις παρομοίασε με τη σατιρική ταινία της εποχής του Ψυχρού Πολέμου «Dr. Strangelove».

«Δεν νομίζω ότι πρόκειται πραγματικά για εκλογές», δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη. «Είναι ένας ανταγωνισμός μεταξύ αντίπαλων συμμοριών για το ποια μπορεί να διαπράξει μεγαλύτερο κακό, ένας διαγωνισμός για το ποια μπορεί να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους».