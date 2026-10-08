Θάνος Πλεύρης: «Μέσα στο 2027 οι πρώτοι κόμβοι επιστροφής στην Αφρική»

Την προώθηση της δημιουργίας Κόμβων Επιστροφής (Return Hub) στην Αφρική και την επίτευξη της πρώτης σχετικής συμφωνίας με αφρικανική χώρα μετά τα Χριστούγεννα προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης,

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η Ελλάδα ήδη συνεργάζεται με την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία για τη δημιουργία Return Hub στην Αφρική, με στόχο να υπάρξει η πρώτη συμφωνία με αφρικανική χώρα μετά το τέλος του έτους.

«Υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η δημιουργία των Return Hubs τοποθετείται μέσα στο 2027, αποτελώντας ακόμη ένα εργαλείο στην ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική επιστροφών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ελληνική πρόταση για έναν έκτακτο ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, ο οποίος θα μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προβλέπει ακόμη και αναστολή της διαδικασίας ασύλου.

Όπως τόνισε, η πρόταση έχει γίνει καταρχήν αποδεκτή από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει τις επιστροφές και να εργάζεται για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, υπογραμμίζοντας πως οι επιστροφές και τα Κέντρα Επιστροφής αποτελούν κρίσιμο μέρος μίας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, μίλησε για τις μεταναστευτικές ροές, σημειώνοντας ότι στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία αυτές βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με περίπου 6.000 αφίξεις στο εννεάμηνο. Ωστόσο, όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί ο διάδρομος Λιβύη-Κρήτη, όπου οι ροές στο ίδιο διάστημα ανήλθαν περίπου στις 16.000.

«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη μεγάλη «δεξαμενή» προσφύγων και μεταναστών που βρίσκεται στη Λιβύη.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω ροές και να διατηρηθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Σε ό,τι αφορά τις δομές στην Κρήτη, είπε ότι η δομή στην Αγυιά Χανίων είναι έτοιμη και λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η νέα δομή στους Αθανάτους, με τις πολεοδομικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται, ώστε να καταστεί σύντομα λειτουργική.