Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την «πεταλούδα» στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά.

Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 16:30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 16:25. Επιπλέον από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον τρεις ώρες.

Τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτούργησε, παρέμεινε αναμμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται μια δεύτερη πιο ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν σε λειτουργία.

Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε ανακοπή

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η ιατρός στην χθεσινή της κατάθεση υποστήριξη ότι αυτός κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του στο επίμαχο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι: «Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών».

«Φύλλο και φτερό» το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι κατασχέθηκε

Νωρίτερα, είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό».

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν επάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο από τους αστυνομικούς και από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται καν να υπήρχαν αυτές οι συσκευές.

Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πειστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματων που βρέθηκαν στο ιατρείο.

Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για την Παρασκευή, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση.

Έρευνα της αστυνομίας και στο σπίτι των γιατρών

Η έρευνα των αρχών επεκτείνεται και στο σπίτι των γιατρών.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 18:00 έφτασαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκεσε περίπου 10 λεπτά με τους αστυνομικούς να αποχωρούν αμέσως μετά, οδηγώντας το ζευγάρι στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη.

Εκεί, οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Το ραντεβού στο Κολωνάκι

Μία ημέρα πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο για να συζητήσει τη θεραπεία που θα ακολουθούσε, με στόχο, την αναζωογόνηση του οργανισμού του.

Η γιατρός κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ότι, κατά τον αρχικό ιατρικό έλεγχο, διαπιστώθηκε επιβάρυνση του οργανισμού του.

Για τον λόγο αυτόν, ισχυρίστηκε, του πρότεινε να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης, υποστήριξε, ότι συναίνεσε.

Η ξαφνική αδιαθεσία

Οταν επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε, σύμφωνα με τη γιατρό.

Στις 16:21 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Διασώστης έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης. Στις 16:45, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς σφυγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή.

Για περίπου 55 λεπτά, οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στις 17:40, παρά τις επίμονες προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.