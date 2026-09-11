Θάνατος Μαζωνάκη: Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι

To κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, περίπου στις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Εις βάρος των δύο γιατρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρο έκθεση, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους:

Πρώτον γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει και πως ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή όταν του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφειλαν να τον στείλουν στο νοσοκομείο.

Τρίτον, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια.

Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του καλλιτέχνη ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί από τη νεκροτομή η ακριβής αιτία του θανάτου, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να ρίξουν φως στην υπόθεση.