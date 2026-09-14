Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα η απολογία των δύο γιατρών

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι γιατρών θα περιγράψει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Τα σημεία «κλειδιά»

Στο κέντρο των ερευνών είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι, με τα μάτια κλειστά, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο Κολωνάκι.

Τη φωτογραφία αυτή κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού.

Από την ανάλυση της φωτογραφίας, οι Αρχές εκτιμούν ότι ότι θα βρουν κάποια κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσουν στις συνθήκες θανάτου και συγκεκριμένα θα τους βοηθήσει προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

Τι ώρα ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία;

Ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Για ποιο λόγο την τράβηξαν;

Από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί το τι ακριβώς έπραξαν οι δύο γιατροί και σε τι χρόνους από το οποίο εξαρτάται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος τους, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναμένεται να ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα στα πλαϊνά, τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ακόμη αναμένονται αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί αν η γιατρός απέστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία π.χ. στον σύζυγό της που ήταν στο εστιατόριο ή αν την πέρασε στον υπολογιστή. Επίσης θα επιδειχθεί σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει.

Κρίσιμος ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν σε έναν από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν, διαγραμμένο αρχείο με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου.

Ένα άλλο βασικό σκέλος της συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση.

Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι τον χρόνο έναρξης που είναι στις 14:14, ωστόσο επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το πέρας αυτής, θέλουν να τους εξηγήσει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού να εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας.

Άλλωστε υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως ακόμα βρισκόταν σε λειτουργία.

Οι ανακρίβειες στην υπόθεση

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως όλα συνέβησαν περίπου στις τρεις το απόγευμα.

Οι χρόνοι έχουν τεράστια σημασία γιατί φανερώνουν το μεγάλο χρονικό κενό μέχρι να ειδοποιηθεί του ΕΚΑΒ, στις 16:20, διάστημα κατά το οποίο οι δύο γιατροί προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια καθάριζαν και εξαφάνιζαν στοιχεία, πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, κάτι που όφειλαν εξ αρχής να πράξουν.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή της η γυναίκα ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 16:30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 16:25. Επιπλέον από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον τρεις ώρες. Οι κάμερες έδειξαν ότι βρέθηκε στο ιατρείο περίπου στις 13:30

Ποια στοιχεία καλούνται να αντικρούσουν οι δύο κατηγορούμενοι

Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κατά τον τύπο του κακουργήματος που ερευνάται, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ζωής, ενώ βρισκόταν υπό την προστασία των κατηγορουμένων.

Οι απολογίες των δύο δίνονται, ενώ ήδη η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί με «ασυστολία καρδιάς» από το ΕΚΑΒ, είναι κατά τους ειδικούς, τεράστιας σημασίας προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Κατά τη σημερινή απολογητική διαδικασία οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για κάθε στοιχείο, για δεδομένα που έχουν στην διάθεση τους οι αρχές, αλλά και για ισχυρισμούς τους, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να χρήζουν σαφών διευκρινίσεων.

Κορυφαίο θέμα είναι αν εξ αρχής ο τραγουδιστής έγινε θύμα μη νόμιμης, άδικης, συμπεριφοράς με την υποβολή του σε ιατρική πράξη χωρίς λεπτομερή έλεγχο, αίματος, βιοχημικό κ.α , εφόσον ισχύει ότι δεν είχε καλή εικόνα. «..Διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος.. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση» υποστήριξε η κατηγορούμενη στους αστυνομικούς για την κατάσταση του τραγουδιστή το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το απόγευμα ο Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι και έκλεισε το ραντεβού της επόμενης μέρας.

Η γιατρός, δήλωσε ειδικότητα γυναικολόγου και περίγραψε πως την επίμαχη μέρα, ξεκίνησε την ιατρική πράξη στα πρώτα λεπτά της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή.

Ο συγκατηγορούμενος της, παθολόγος, δήλωσε πως ο τραγουδιστής ήταν δικός της πελάτης, ότι ο ίδιος δεν ήταν στο ιατρείο κατά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Στην δικογραφία που έχει στα χέρια του ο Ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ καταθέσεων και κρίσιμων χρόνων.

Ο χρόνος που ξεκίνησε η ιατρική διαδικασία για τον Μαζωνάκη, ο χρόνος που υπέστη ανακοπή, ο χρόνος της εσπευσμένης άφιξης του κατηγορούμενου παθολόγου στον χώρο και οι ενέργειες που έγιναν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, έχουν τεθεί στο στόχαστρο της ποινικής έρευνας . Για όλα αυτά, το ζευγάρι θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις.

Η θέση των κατηγορουμένων για την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι την διακομιδή, θα συγκριθεί με το υλικό, που έχει στην διάθεση του ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος εκτιμάται ότι θα υποβάλει ερωτήσεις για την διαχείριση της όλης κατάστασης.

Εξηγήσεις εκτιμάται ότι θα τους ζητηθούν και για συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και σε αντικείμενα, αφού αποχώρησε το ασθενοφόρο, χωρίς την παρουσία- συνοδεία κανενός εκ των δύο εντός του οχήματος .

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως θα πρέπει να αποσαφηνίσουν το καθεστώς λειτουργίας του χώρου, τον τρόπο που προμηθεύτηκαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν, τις ειδικότητες τους και άλλα θέματα σχετικά με την λειτουργία του ιατρείου και τις υπηρεσίες που παρείχαν σε ενδιαφερόμενους.