Θάνατος Μαζωνάκη: Παρουσίαζε σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης η κατηγορούμενη γιατρός

Βίντεο από ιατρικό συνέδριο του 2023 καταγράφει τηνκατηγορούμενη γιατρό να παρουσιάζει δημοσίως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που, όπως ανέφερε, διέθετε ήδη στο ιατρείο της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γιατρός, η οποία πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις, εμφανίζεται σε συνέδριο να δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη για την απόκτηση του συγκεκριμένου μηχανήματος, περιγράφοντας μάλιστα αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του και τα οφέλη που, κατά τους ισχυρισμούς της, προσέφερε στον οργανισμό.

Στο βίντεο η γιατρός υποστήριζε ότι πρόκειται για μηχάνημα «αποτοξίνωσης όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος», το οποίο καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και επιβλαβείς ουσίες που προέρχονται από το περιβάλλον, τη διατροφή και την καθημερινότητα, συμβάλλοντας, όπως ανέφερε, στην ευεξία, την αναζωογόνηση και τη μακροζωία.

Η αποκάλυψη προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς η δημόσια αυτή παρουσίαση πραγματοποιήθηκε το 2023, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν από την τραγική κατάληξη της υπόθεσης. Παράλληλα, έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει γνωστοποιήσει ότι σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το γεγονός ότι η ίδια μιλούσε ανοιχτά σε επιστημονικά συνέδρια για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και μάλιστα περιέγραφε τη λειτουργία της, αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών, που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητα του ιατρείου και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιούνταν οι επίμαχες πράξεις.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το βίντεο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει δημόσια τοποθέτηση της κατηγορούμενης σχετικά με την κατοχή και χρήση του μηχανήματος, σε μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο της υγείας και έχει πυροδοτήσει ευρύτερη συζήτηση για τους ελέγχους και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας κέντρων ευεξίας και αντιγήρανσης.