Θάνατος Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν οι επίμαχες θεραπείες, ζητά ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, με δεδομένο ότι η γιατρός φέρεται να διαφήμιζε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, μεταξύ άλλων και μέσω συμμετοχής σε συνέδρια.

Παράλληλα, ζητείται να διερευνηθεί σε βάθος πενταετίας η δράση του ΙΣΑ, αλλά και κάθε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, ως προς τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχα ιατρεία, κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν ή εφαρμόζουν παρόμοιες θεραπείες.

Η εισαγγελική παρέμβαση καλείται να εξετάσει, μεταξύ άλλων, αν οι προβλεπόμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτούργησαν εγκαίρως και αποτελεσματικά, καθώς και αν υπήρχαν στοιχεία ή καταγγελίες που θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει νωρίτερα τις αρμόδιες αρχές.