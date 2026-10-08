Θάνατος Μαζωνάκη: Εκατομμύρια ευρώ των γιατρών σε ευρωπαϊκή τράπεζα εντόπισε η έρευνα

Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε ευρωπαϊκή τράπεζα.

Ο λογαρισμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που πιθανόν αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που είχαν βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Εκτιμάται ότι πήγαν σε συγκεκριμένες τράπεζες γιατί τους διευκόλυνε για να μην εντοπιστεί αυτή η ροή χρημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιλογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής τράπεζας. Όπως αναφέρεται, η τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ η επιλογή της φέρεται να έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διακίνηση των χρημάτων και να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό τους από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ξεκινήσει επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού, προκειμένου να διασταυρωθούν τα δεδομένα και να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διαδρομή των χρηματικών ποσών.

Δεν είναι γνωστό εάν ο λογαριασμός είναι στο όνομα και των δύο εμπλεκομένων. Είναι ένα χρηματικό ποσό που σχετίζεται και με τους δύο.

Στο μικροσκόπιο και σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο

Παράλληλα, οι έρευνες φέρεται να επεκτείνονται και σε ένα ακόμη πεδίο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων ένα σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε σχέση του συγκεκριμένου φορέα με τις οικονομικές συναλλαγές που ερευνώνται.