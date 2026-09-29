Θάνατος Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά ζήτησε ο εισαγγελέας

Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αναφορικά με το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το αίτημα που υπέβαλε ο 32ο τακτικός ανακριτής στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αφορά:

6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

1 σκληρό δίσκο

1 usb

Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με το αίτημα ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι των:

Γιώργου Μαζωνάκη

δύο κατηγορουμένων ιατρών

δύο γραμματέων

μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο

Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρήτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον Νόμο και ξεκινά από τις 11 Ιουλίου 2026 φτάνοντας έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας.