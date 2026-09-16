Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ξεκίνησε απεργία πείνας ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Σε διαφορετικά κελιά, κρατούνται μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την προφυλάκισή τους και μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα μεταφερθούν, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος κρατείται στη ΓΑΔΑ και η σύζυγός του στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοδωρόπουλος είναι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν έχει φάει, καθώς έχει δηλώσει ότι προχωράει σε απεργία πείνας. Υπενθυμίζεται ότι στο άκουσμα της προφυλάκισής του φέρεται να είπε ότι «θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας».

Την ίδια ώρα, μόνη της στο κελί είναι και η κυρία Γάκα, καθώς οι υπόλοιποι κρατούμενοι είναι άνδρες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γιατρός είναι εμφανώς εκνευρισμένη, ενώ έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.