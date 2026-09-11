Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – Άνευ ειδικότητας η γιατρός

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα ευρήματα να αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του και κυρίως στο εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή που υπέστη και τη θεραπευτική διαδικασία που είχε προηγηθεί στο ιδιωτικό ιατρείο.

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκεται πλέον το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, βρισκόταν σε εξέλιξη. Το μηχάνημα φέρεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.

Μιλώντας στο EΡTnews, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε ότι η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας και δεν διέθετε πιστοποίηση για πλασμαφαίρεση, ενώ σημείωσε ότι η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Παράλληλα, η Ασφάλεια πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες. Έχει ήδη γίνει αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται επίσης οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και η κατοικία του τραγουδιστή.

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών αφορά την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ίδιο ιατρείο την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με μαρτυρία που έχει γίνει γνωστή, είχε υπάρξει σύσταση προς τον τραγουδιστή να μην προσέλθει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου για τη θεραπεία, καθώς δεν φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η γιατρός επέμενε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία.

Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι πλέον συγκεκριμένα: ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή όταν έφτασε στο ιατρείο, τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα και πόσος χρόνος μεσολάβησε έως την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της ανακοπής και να διαπιστωθεί εάν μπορεί να τεκμηριωθεί οποιαδήποτε σύνδεση με τη θεραπευτική διαδικασία.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έχει ζητήσει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα παρακολουθήσει τη διαδικασία και θα αξιολογήσει τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Χθες, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, βρέθηκαν για ενημέρωση οι δύο αδελφές του τραγουδιστή. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο και εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ενέργειες που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.