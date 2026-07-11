Θάνατος 14χρονης με γαστρικό δακτύλιο: Σήμερα η απόφαση του Κακουργιοδικείου Γιαννιτσών

Εννιά μήνες μετά την έναρξη της δίκης για το θάνατο της 14χρονης από την Επανομή ύστερα από την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών αναμένεται να ανακοινώσει την ετυμηγορία του. Χθες η εισαγγελέας του Κακουργιοδικείου πρότεινε την καταδίκη του κατηγορούμενου χειρουργού για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου και της πλαστογραφίας, ενώ πρότεινε την αθώωσή του για υπεξαγωγή εγγράφου. Νωρίτερα ο γιατρός στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ο ίδιος χειρουργός έχει καταδικαστεί για άλλους δύο θανάτους ασθενών στους οποίους προηγουμένως είχε τοποθετήσει γαστρικούς δακτυλίους με στόχο να αδυνατίσουν. Μάλιστα μετά την παραπομπή του στη δίκη για το θάνατο της 14χρονης του απαγορεύτηκε να χειρουργεί.

Η άτυχη 14χρονη έχασε τη ζωή της τον Ιούνιο του 2021 ύστερα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τη χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου από τον κατηγορούμενο χειρουργό σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Ο γιατρός, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, δεν είχε ενημερώσει τους γονείς του παιδιού για τους κινδύνους της επέμβασης και ότι δεν συνιστώνται τέτοιες επεμβάσεις σε ανηλίκους. Μάλιστα ο χειρουργός κατηγορείται για πλαστογραφία καθώς φέρεται ότι παρουσίασε στις δικαστικές αρχές έντυπο συναίνεσης στην επέμβαση με υπογραφή που είπε ότι έβαλε η ανήλικη. Παρ’ ότι η συναίνεση δεν μπορούσε να δοθεί από την 14χρονη, γραφολογική εξέταση έδειξε στη συνέχεια ότι η υπογραφή δεν ήταν του παιδιού, αλλά τέθηκε από άλλο πρόσωπο.

Ο χειρουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του και επέμεινε ότι γνωστοποίησε τους κινδύνους. Δριμύ κατηγορώ εναντίον του είχε εξαπολύσει στην αρχή της δίκης τον περσινό Νοέμβριο ο πατέρας του παιδιού, ιερέας Βησσαρίων Καντούνης ο οποίος μετέφερε ότι η κόρη του μετά το χειρουργείο υπέφερε από φρικτούς πόνους και ότι ο γιατρός αντί να κινητοποιηθεί της πρότεινε να πάρει παυσίπονο. Ο ίδιος γιατρός έχει καταδικαστεί δις σε φυλάκιση 3 ετών για τον θάνατο μίας 42χρονης και ενός 24χρονου ύστερα από επεμβάσεις – καρμπόν με την τοποθέτηση γαστρικών δακτυλίων. Μάλιστα ο πατέρας του 24χρονου ήταν μάρτυρας στη δίκη που ολοκληρώνεται σήμερα.