«Θα υπάρξουν κυρώσεις στην Τουρκία;»: Ερώτηση Μανιάτη σε ΕΕ για την πόντιση αγωγού με το Όρουτς Ρέις

Σε νέα παρέμβαση στην ΕΕ προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης μετά από πληροφορίες ότι η Τουρκία προετοιμάζεται για την έναρξη ερευνών για την πόντιση του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Κατεχομένων με το «Ορούτς Ρέις», συνοδεία πολεμικών πλοίων.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, ζητά να μάθει εάν η ΕΕ θα λάβει συγκεκριμένες ενέργειες όπως κυρώσεις στην Τουρκία και δεν θα παραμείνει μόνο σε καταδικαστικές δηλώσεις.

Η ενέργεια αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την απάντηση της ίδιας της Κάγια Κάλλας σε προηγούμενη ερώτησή του για τον συγκεκριμένο αγωγό.

Τότε, η Ύπατη Εκπρόσωπος είχε τονίσει ότι η ΕΕ αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών και είχε επισημάνει ότι το ζήτημα είχε τεθεί στις επαφές της Ένωσης με τις τουρκικές αρχές.

Αναφέρει συγκεκριμένα στην ερώτηση του προς την Κάγια Κάλλας, ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ:

«Πρόσφατα απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου, δηλώσατε ότι η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άγκυρα ετοιμάζεται να περάσει από τις εξαγγελίες στην πράξη: στις αρχές Οκτωβρίου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ”Ορούτς Ρέις” αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες για την πόντιση του αγωγού Τουρκίας-Κατεχομένων, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Η ΕΕ καλείται πλέον να αποδείξει έμπρακτα ότι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους της δεν εξαντλείται σε δηλώσεις».

Επίσης ρωτά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής: «Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αναλάβετε πριν από την έναρξη των τουρκικών ερευνών για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας; Θα υποβάλετε άμεσα στο Συμβούλιο πρόταση επιβολής στοχευμένων κυρώσεων κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις έρευνες και στην υλοποίηση του αγωγού; Σε περίπτωση έκδοσης της NAVTEX ή έναρξης των ερευνών, θα συγκαλέσετε έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως σας επιτρέπει το άρθρο 30 ΣΕΕ;».