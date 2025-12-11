«Θα ψηφίσω Πιερρακάκη» – Τι είπε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ πριν την συνεδρίαση του Eurogroup

Την στήριξη του προς τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας , Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, προσερχόμενος στην συνεδρίαση του Eurogroup που θα κρίνει τον επόμενο πρόεδρο.

Ακόμη, πρόσθεσε «Κατέστησα σαφές σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου ότι, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου».

Η στάση των άλλων υπουργών Οικονομικών

Οι περισσότεροι συνάδελφοι του Κλίνγκμπαϊλ αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στους δημοσιογράφους ποιον θα υποστηρίξουν. «Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. «Και οι δύο θα είναι σε θέση να ηγηθούν του Eurogroup».

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συγκεντρώνονται από τις 16:00 ώρα Ελλάδας και καλούνται να αναδείξουν τον πέμπτο πρόεδρο του θεσμού, με την απλή πλειοψηφία των 11 ψήφων να κρίνει εάν η εκλογή θα ολοκληρωθεί από τον πρώτο γύρο ή εάν θα απαιτηθεί νέα διαδικασία.

Η ισορροπία εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκουν και οι δύο, δεν αρκεί για να προδικάσει την έκβαση, αφού οι γεωπολιτικές εντάσεις και ειδικά το ζήτημα των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν τις διαθέσεις πολλών κυβερνήσεων.