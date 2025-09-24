Θα έρθει το κοινωνικό leasing; – Με κάτω από 100€ καινούργιο αυτοκίνητο;

Τα νεότερα που προκύπτουν σήμερα επιβεβαιώνουν πλήρως αυτή τη θέση. Εφόσον τελικά προχωρήσει το σχέδιο, τα κονδύλια θα προέλθουν αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τα αποθεματικά της Ελλάδα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για εθνική πρωτοβουλία, αλλά για μια πιθανή ευρωπαϊκή στρατηγική στήριξης των πολιτών σε χώρες όπου η ανανέωση του στόλου γίνεται σε ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, όπως της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsauto με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, μέσα στους επόμενους έναν με ενάμιση μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατεύθυνση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τότε θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει πραγματικά κοινωνικό leasing και σε ποια μορφή θα εφαρμοστεί. “Μέχρι στιγμής, όσα έχουν ειπωθεί – γραφτεί δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από σενάρια και εικασίες” μας αναφέρει χαρακτηριστικά κορυφαίο Κυβερνητικό στέλεχος.

Η αλήθεια είναι ότι το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Οι διαδικασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύπλοκες, οι ανάγκες των κρατών-μελών διαφορετικές και οι διαθέσιμοι πόροι περιορισμένοι. Ωστόσο, η πίεση που ασκείται προς την κατεύθυνση αυτή είναι υπαρκτή, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις που βλέπουν θετικά την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, ειδικά για τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να αποκτήσουν ένα νέο, ασφαλές και πιο καθαρό στο περιβάλλον αυτοκίνητο.

Είναι σαφές ότι αν τελικά δοθεί το πράσινο φως, θα πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που μπορεί να αλλάξει τους όρους της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα και να προσφέρει ουσιαστική ανάσα σε πολλούς οδηγούς.

Το newsauto θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι ήταν το πρώτο ΜΜΕ που αποκάλυψε την ύπαρξη αυτών των προσπαθειών από τον Ιούνιο.