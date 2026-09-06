Θα επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου μετά τις αντιδράσεις

Πυρετώδεις είνα οι προετοιμασίες για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, για τα 30 χρόνια καριέρας του τραγουδιστή.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, στις 12 Σεπτεμβρίου και ήδη έχει αρχίσει εδώ και μέρες να στήνεται η εξέδρα στη Νέα Παραλία, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις για το σημείο τοποθέτησης της σκηνής.

Προετοιμασίες για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Γιώργος Δημαρέλος, αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να διευκρινίσει ότι έχει ζητηθεί να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να μείνει ελεύθερο.

Αναφέρει σχετικά:

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς.

Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της. Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο».