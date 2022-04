Θα διακόψει η Ρωσική Ομοσπονδία την ροή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη; Μια απάντηση μέσα από 10 αριθμούς.

Του Μακεδών Καρασαββίδη*

Οι εξελίξεις στο εμπόριο φυσικού αερίου ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (ΡΟ) που πυροδοτήθηκαν από την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία, δημιουργούν αναμφισβήτητη απήχηση στις παρακάτω ερωτήσεις. «Θα διακόψει η ΡΟ την τροφοδοσία της ΕΕ με φυσικό αέριο;», «Θα διακόψει η ΕΕ την τροφοδοσία της από την ΡΟ;», «Πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στην ΡΟ, ώστε να υποκαταστήσουν την τελευταία στην προμήθεια φ. αερίου της ΕΕ;», «Θα υποκαταστήσει η ΡΟ τις εξαγωγές της προς την ΕΕ με νέες προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ);». Για να βοηθήσει κάθε απόπειρα απάντησης σε αυτά τα όντως περίπλοκα ερωτήματα, το παρόν άρθρο παρουσιάζει δέκα σημαντικά μεγέθη. Και τα δέκα, αφορούν αποκλειστικά ποσότητες (όγκο) φ. αερίου μετρημένες σε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Το φ. αέριο μεταφέρεται από τον τόπο παραγωγής του σε αυτόν της κατανάλωσης με δύο τρόπους: αγωγούς μεταφοράς ή υγροποίηση (σε LNG) και επαναεριοποίηση. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεταφοράς μέσω αγωγών είναι: i) υψηλό κόστος επένδυσης, ii) χαμηλό λειτουργικό κόστος, iii) έλλειψη ευελιξίας. Συνεπώς μια μέσω αγωγών μεταφορά φ. αερίου ανάμεσα σε δύο περιοχές υπονοεί στρατηγική σχέση και μακροπρόθεσμους στόχους. Αντιθέτως τα χαρακτηριστικά της μεταφοράς μέσω υγροποίησηςκαι επαναεριοποίησης είναι:i) χαμηλό κόστος επένδυσης,ii) υψηλό λειτουργικό κόστος, iii) ευελιξία. Συνεπώς αυτή η επιλογή μεταφοράς υπονοεί περισσότερο ευκαιριακές/συγκυριακές σχέσεις που υπόκεινται σε έντονο ανταγωνισμό (π.χ. spotmarkets). Με δεδομένα τα παραπάνω, ας διαβάσουμε τα δύο πρώτα μεγέθη:

Η μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φ. αερίου από την Ρωσική Ομοσπονδία (ΡΟ) στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή ήπειρο (εκτός Τουρκίας) μέσω αγωγών είναι μεγαλύτερη από 200 bcm /year .

. Η αντίστοιχη προς την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) είναι περίπου 38 bcm/year.

Η μεγάλη ικανότητα προμήθειας μέσω αγωγών (περίπου 2/3 των συνολικών εισαγωγών), είναι ο βασικός παράγοντας των σχετικά χαμηλών τιμών που απολάμβαναν οι χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα της ΕΕ τα περασμένα χρόνια. Από την άλλη, η ΛΔΚ ιστορικά προμηθεύεται φ. αέριο κατά βάση μέσω LNG (περίπου 2/3 των συνολικών εισαγωγών) και επιβαρύνεται με μεγαλύτερα κόστη. Η συστημική(και μη) σύνδεση της ΕΕ (και της ΛΔΚ) με τη ΡΟ αποτυπώνεται και στις συνολικές εισαγωγές τους από τη ΡΟ το 2021 (αθροιστικά μέσω αγωγών και LNG):

Οι χώρες της ΕΕ εισήγαγαν από τη ΡΟ 155 bcm .

. Η ΛΔΚ εισήγαγε από τη ΡΟ6bcm.

Για την μεν ΕΕ, η ΡΟ αποτελεί τον βασικό τροφοδότη (περίπου 45%εισαγωγών) φ. αερίου, ενώ για τη ΡΟ η ΕΕ αποτελεί τον βασικό αγοραστή (περίπου 70% εξαγωγών). Για την δε ΛΔΚ, η ΡΟ αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά τροφοδότη (περίπου 10%εισαγωγών) φ. αερίου μετά την Αυστραλία και το Τουρκμενιστάν, ενώ η ΛΔΚ απορροφά αρκετά λιγότερο από το 10% των ρωσικών εξαγωγών.

Οι παρακάτω πρόσφατες εξελίξεις, αποκτούν «ζωντανότερο» νόημα όταν ιδωθούν σε σύγκριση με τα σημεία 1-4.

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στην λειτουργία του νέου αγωγού NordStream 2 (NS2). Ο τελευταίος θα αύξανε την μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φ. αερίου από την ΡΟ στην Ευρώπη (σημείο 1) κατά 55 bcm . Με άλλα λόγια, εάν ο NS2 δινόταν σε λειτουργία, θα αύξανε την δυνητική μεταφορά φ. αερίου μέσω αγωγών από την ΡΟ στην ΕΕ (συγκεκριμένα στην Γερμανία) κατά περισσότερο από τη συνολική ικανότητα μεταφοράς μέσω αγωγών από τη ΡΟ προς τηΛΔΚ (σημείο 2).

. Με άλλα λόγια, εάν ο NS2 δινόταν σε λειτουργία, θα αύξανε την δυνητική μεταφορά φ. αερίου μέσω αγωγών από την ΡΟ στην ΕΕ (συγκεκριμένα στην Γερμανία) κατά περισσότερο από τη συνολική ικανότητα μεταφοράς μέσω αγωγών από τη ΡΟ προς τηΛΔΚ (σημείο 2). Στις 8 Μαρτίου, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει ένα υβριδικό (μείωση συνολικής ζήτησης και αντικατάσταση παρόχου) πρόγραμμα δέκα σημείων για να μειώσει την εισαγωγή φ. αερίου από την ΡΟ κατά 100 bcm , δηλαδή κατά 2/3 σε σχέση με το 2021 (σημείο 1),μέχρι το τέλος του 2022. Ακόμα και αν κατά τη γνώμη του γράφοντος ο στόχος του προγράμματος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε σημαντική μείωση της ροής με πρωτοβουλία της ΕΕ.

, δηλαδή κατά 2/3 σε σχέση με το 2021 (σημείο 1),μέχρι το τέλος του 2022. Ακόμα και αν κατά τη γνώμη του γράφοντος ο στόχος του προγράμματος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε σημαντική μείωση της ροής με πρωτοβουλία της ΕΕ. Στις 25 Μαρτίου, ανακοινώθηκε ένα από τα βήματα της ΕΕ στα πλαίσια του προαναφερθέντος υβριδικού προγράμματος (σημείο 6). Αυτό είναι η συμφωνία με τις ΗΠΑ για αύξηση των εισαγωγών LNG από την τελευταία κατά 15 bcm για το 2022. Η συμφωνία αυτή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό προς τα «αγαθά κίνητρα» των ΗΠΑ σε σχέση με τον ρόλο της στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οόγκος της είναι λιγότερος από το 1/10 του όγκου εισαγωγών από την ΡΟ στο 2021 (σημείο 3). Επίσης, για τεχνικούς λόγους, το πιθανότερο είναι ότι θα προέλθει από μείωση των εξαγωγών των ΗΠΑ προς άλλους προορισμούς και δεν θα μεταφραστεί σε (σημαντική) αύξηση των συνολικών εξαγωγών LNGτων ΗΠΑ.

Αν κανείς αναλογιστεί την αμεσότητα των κυρώσεων από μέρους της ΕΕ σε άλλους τομείς (π.χ. αποκλεισμός τραπεζών από το SWIFT), η σταδιακή διακοπή της εισαγωγής ρωσικού φ. αερίου μπορεί να μεταφραστεί ως διστακτικότητα. Στην πραγματικότητα, είναι μια διακοπή του πιο βαθύ και στρατηγικού δεσμού με τη ΡΟ, που έρχεται με πιθανά μεγάλο κόστος για την ΕΕ. Αλλά είναι μόνο η ΕΕ που αντιμετωπίζει σημαντικό κόστος από την διαφαινόμενη διακοπή αυτού του στρατηγικού δεσμού?

Στις 4 Φεβρουαρίου, κατά την επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στην ΛΔΚ για τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες, ανακοινώθηκε η συμφωνία ΡΟ-ΛΔΚ για νέο αγωγό που θα αυξήσει την μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φ. αερίου μέσω αγωγών από την ΡΟ στην ΛΔΚ (σημείο 2) κατά 10 bcm , με την έναρξη λειτουργίας να προβλέπεται σε 2-3 χρόνια. Η συμφωνία αυτή αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή πορείας από την ΡΟ, που πλέον θα κατευθύνει την παραγωγή της στην Ασία, αφού η ΕΕ την αρνείται.Ο νέος αυτός αγωγός θα έχει την ικανότητα να μεταφέρει λίγο λιγότερο από το 1/5 του όγκου που θα μετέφερε στην ΕΕ ο NS2 (σημείο 5) εάν εκείνος ετίθετο σε λειτουργία.

, με την έναρξη λειτουργίας να προβλέπεται σε 2-3 χρόνια. Η συμφωνία αυτή αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή πορείας από την ΡΟ, που πλέον θα κατευθύνει την παραγωγή της στην Ασία, αφού η ΕΕ την αρνείται.Ο νέος αυτός αγωγός θα έχει την ικανότητα να μεταφέρει λίγο λιγότερο από το 1/5 του όγκου που θα μετέφερε στην ΕΕ ο NS2 (σημείο 5) εάν εκείνος ετίθετο σε λειτουργία. Η ΡΟ ομοσπονδία στο διάστημα 2016-2020 έχει πετύχει σημαντική άνοδο στις εξαγωγές LNGαπό 14.6 bcm (2015) στο 4 bcm (2020). Οι συνολικές εξαγωγές LNG το 2020 (συμπεριλαμβανομένων φυσικά αυτών προς ΕΕ) ήταν όμως αρκετά χαμηλότερες σε όγκο από τον δυνητικό όγκο μεταφοράς του NS2 μόνο (σημείο 5). Η δυνατότητα εξαγωγής LNG πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συναρτώμενη όχι μόνο με την (πραγματικά μεγάλη) διαθεσιμότητα του φ. αερίου αλλά και με ένα ολόκληρο σύστημα που αφορά σταθμούς υγροποίησης,δίκτυο μεταφοράς, καθώς και ανταγωνισμό με άλλους εξαγωγείς κ.α..

(2020). Οι συνολικές εξαγωγές LNG το 2020 (συμπεριλαμβανομένων φυσικά αυτών προς ΕΕ) ήταν όμως αρκετά χαμηλότερες σε όγκο από τον δυνητικό όγκο μεταφοράς του NS2 μόνο (σημείο 5). Η δυνατότητα εξαγωγής LNG πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συναρτώμενη όχι μόνο με την (πραγματικά μεγάλη) διαθεσιμότητα του φ. αερίου αλλά και με ένα ολόκληρο σύστημα που αφορά σταθμούς υγροποίησης,δίκτυο μεταφοράς, καθώς και ανταγωνισμό με άλλους εξαγωγείς κ.α.. Οι συνολικές (από πληθώρα προμηθευτών συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) εισαγωγές LNG της ΛΔΚ και της Ινδίας το 2020 ήταν 94 bcmκαι 35.8 bcm αντίστοιχα. Αθροιζόμενες,είναι σημαντικά μικρότερες από την ετήσια εισαγωγή φ. αερίου της ΕΕ από την ΡΟ (σημείο 3).

Συμπερασματικά, ακόμα και αν μακροπρόθεσμα η ΡΟ έχει την δυνατότητα εξεύρεσης αγορών που θα απορροφήσουν την παραγωγή της, οι βραχυ/μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις από μια άμεση διακοπή (με πρωτοβουλία του οποιουδήποτε μέρους) της ροής φ. αερίου προς την ΕΕ θα είναι συνταρακτικές για την ΡΟ. Ενδεχομένως τα παραπάνω να μειώνουν την ανησυχία μας για την βαρύτητα των ασαφών απαιτήσεων του προέδρου Πούτιν για πληρωμή των συμβολαίων φυσικού αερίου σε ρούβλια.

ΠΗΓΕΣ:

GAZPROM EXPORTS:

https://web.archive.org/web/20220303185914/http:/www.gazpromexport.ru/en/statistics/

China-Russia Energy Relations: Will New Oil and Natural Gas Deals Help Russia Weather Economic Sanctions?,ΑνάλυσητηςΔρ. Erica Downs στό The Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA:

https://www.energypolicy.columbia.edu/research/qa/qa-china-russia-energy-relations-will-new-oil-and-natural-gas-deals-help-russia-weather-economic

Statistical Reviewof World Energy, 2021, 70th edition, BP:

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf

*O Μακεδών Καρασαββίδης είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα Electrical and Electronic Engineering του Imperial College London. Ειδικεύεται στις εφαρμογές της βελτιστοποίησης, θεωρίας παιγνίων και λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα στον χώρο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.