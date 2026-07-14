Θα απέχει από όλες τις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως είπε από την Θεσσαλονίκη

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. πλέον έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραστεί σε καμία διαδικασία του κόμματος, καθώς κατά την εκτίμηση έτσι θα υπηρετούσε τον διχασμό.

“Επέλεξα να μη δώσω χώρο στο διχασμό, να μη δώσω χώρο στις εντάσεις, αλλά να δώσω πραγματικά ό,τι μπορώ για την ενότητα. Παρόλη την προσπάθεια που έκανα βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις”, τόνισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε την ΕΥΑΘ, ως πρώτο σταθμό, καθώς είναι υπό διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συγχώνευση των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

” Ανέδειξα τα θέματα των διυλιστηρίων την Παρασκευή. Αναδεικνύω σήμερα το μεγάλο θέμα του νερού για να επισημάνω ότι αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα της πολιτικής δράσης και αυτά πρέπει να βάλουμε μπροστά” κατέληξε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. είχε συναντήσεις, τόσο με τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και με την

διοίκηση της.

ΣΤ.ΑΛ.