Θα αλλάξουν τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει καμία πρόθεση για νέα αλλαγή στα όρια ταχύτητας στη χώρα. Οι πρόσφατες παρεμβάσεις που έγιναν – κυρίως μέσα στις πόλεις – φαίνεται πως ήταν και οι τελευταίες για το επόμενο διάστημα, με το πλαίσιο να θεωρείται πλέον «κλειδωμένο» από το Υπουργείο Μεταφορών.

Η πιο σημαντική αλλαγή που εφαρμόστηκε αφορά τις κατοικημένες περιοχές, όπου το όριο μειώθηκε από τα 50 στα 30 χλμ./ώρα σε συγκεκριμένους δρόμους. Πρόκειται για ένα μέτρο που εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την προστασία πεζών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε άλλες χώρες για αυξήσεις ή περαιτέρω μειώσεις ορίων, στην Ελλάδα δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια κατεύθυνση. Οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν ότι το ισχύον καθεστώς θα διατηρηθεί χωρίς αλλαγές, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στους αυτοκινητόδρομους, το όριο των 130 χλμ./ώρα παραμένει ως έχει και δεν εξετάζεται καμία μεταβολή. Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας σχεδιάζονται και λειτουργούν με αυτό το όριο, το οποίο θεωρείται συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφάλειας των σύγχρονων υποδομών.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια διαφορετική τάση. Ορισμένες κινούνται προς χαμηλότερα όρια για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ άλλες εξετάζουν πιο ευέλικτα μοντέλα, με δυναμικά όρια ταχύτητας ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα δείχνει να επιλέγει τη σταθερότητα, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και όχι στην αλλαγή τους.

Κομβικό ζήτημα παραμένει η εφαρμογή και ο έλεγχος. Οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους, με αυξημένη παρουσία της Τροχαίας και σταδιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως κάμερες και αυτοματοποιημένα συστήματα καταγραφής παραβάσεων. Η συζήτηση μετατοπίζεται έτσι από το «ποια είναι τα όρια» στο «πόσο τηρούνται».

Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου ο στόλος των οχημάτων παραμένει από τους πιο γηρασμένους στην Ευρώπη και οι υποδομές δεν είναι παντού στο ίδιο επίπεδο, η επιλογή να μην αλλάξουν τα όρια ταχύτητας έχει σαφή λογική. Η προτεραιότητα φαίνεται να είναι η οδική ασφάλεια και η συμμόρφωση, όχι οι νέες ρυθμίσεις.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν αυτή η στάση θα διατηρηθεί ή αν οι ευρωπαϊκές εξελίξεις πιέσουν για νέες προσαρμογές. Προς το παρόν, όμως, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα μένουν ως έχουν και το βάρος πέφτει πλέον στην τήρησή τους.

newsauto