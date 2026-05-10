Θ. Βασιλακόπουλος για τον χανταϊό: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – Δεν μπορεί να προκαλέσει πανδημία, δεν μεταλλάσσεται όπως ο κορονοϊός»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5» αναφορικά με τον χανταϊό και το ξέσπασμα κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και πως ο συγκεκριμένος ιός «δεν μπορεί να προκαλέσει επιδημία ή πανδημία».

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι πρόκειται για γνωστό ιό εδώ και δεκαετίες.

«Ο ιός είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια»

«Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος φόβος. Εδώ μιλάμε για έναν ιό που τον ξέραμε πάρα πολλά χρόνια. Ονομάστηκε έτσι γιατί ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στον ποταμό Χάνταν στην Κορέα, την περίοδο του πολέμου της Κορέας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ο χανταϊός κυκλοφορεί σε διάφορες μικρές παραλλαγές ανά τον κόσμο, χωρίς όμως να μεταλλάσσεται συχνά όπως ο κορονοϊός.

«Αυτός ο ιός δεν αλλάζει όπως αλλάζει ο κορονοϊός. Άρα δεν φοβόμαστε ότι μπορεί να κάνει μια ξαφνική αλλαγή και να μη ξέρουμε τι μας γίνεται», σημείωσε.

«Το στέλεχος των Άνδεων μεταδίδεται δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο»

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρθηκε ειδικά στο στέλεχος των Άνδεων, που έχει εντοπιστεί στα πρόσφατα κρούσματα.

«Ο ιός που ενδημεί στην Αμερική και σχετίζεται με τα τωρινά κρούσματα είναι ο ιός των Άνδεων. Είναι ένας ιός που μπορεί να κάνει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά χρειάζεται παρατεταμένη και στενή επαφή», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για εξάπλωση στην κοινότητα, καθώς όλοι οι επιβάτες του πλοίου παρακολουθούνται στενά.

«Οι άνθρωποι που είναι πάνω στο πλοίο έχουν εξεταστεί. Όσοι βγουν από το πλοίο θα μπουν σε καραντίνα και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν ελεύθερα για όλο τον χρόνο επώασης του ιού. Όσοι είχαν βγει από το πλοίο έχουν επίσης ιχνηλατηθεί», είπε.

«Κολλάει εξαιρετικά δύσκολα»

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι, παρότι ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, η μετάδοσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εάν κολλήσεις, υπάρχει πιθανότητα να νοσήσεις σοβαρά από πνευμονία και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χάσουν και τη ζωή τους. Το είδαμε ήδη με τους τρεις θανάτους. Όμως κολλάει εξαιρετικά δύσκολα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να κάνει ούτε επιδημία ούτε πανδημία. Άρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος».

Σύσταση προς τους πολίτες για τα αναπνευστικά συμπτώματα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ έκανε παράλληλα αναφορά και στην αφρικανική σκόνη, καλώντας τους πολίτες να μην αποδίδουν αυτόματα σε αυτήν κάθε αναπνευστικό σύμπτωμα.

«Πιο μεγάλη σημασία έχει αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει αφρικανική σκόνη και έχουμε συμπτώματα, να μη λέμε απλώς ότι φταίει η σκόνη. Μπορεί να υπάρχει κάποιο νόσημα που δεν γνωρίζουμε», ανέφερε.

Όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε γιατρό ώστε να διαπιστώνεται εάν πάσχουν από άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα ή άλλη πάθηση και να λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία.