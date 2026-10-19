Θ. Σκυλακάκης: Δημόσια οικονομικά σε τάξη, χρέος που μειώνεται, αξιοπιστία που κερδήθηκε με κόπο

«Hεπόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για τη χώρα και για την Ευρώπη. Η πολιτική, ως συνήθης διαχείριση, δεν υπάρχει πια. Η κατανόηση του νέου κόσμου, η συζήτηση γι’ αυτόν και η συνεννόηση πάνω σ αυτόν είναι εθνική ανάγκη», ανέφερε ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

«Ο προϋπολογισμός του 2027, μας δίνει το έδαφος για να την ξεκινήσουμε. Δημόσια οικονομικά σε τάξη, χρέος που μειώνεται, αξιοπιστία που κερδήθηκε με κόπο. Με αυτή την έννοια, σας καλώ να υπερψηφίσουμε το προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2027», πρόσθεσε.

Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, αφορούσε τους κινδύνους και τις προκλήσεις το έτος 2027. Η μεγαλύτερη πρόκληση, είπε, είναι οι επενδύσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το προηγούμενο ωστόσο του ΤΑΑ, απέδειξε ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια με συμμετοχή κρατικών πόρων, όχι της τάξεως του 40%, του 50% ή του 60%, αλλά και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, της τάξεως του 4%.

Κρίσιμο είναι επίσης, να δούμε πως η ελληνική οικονομία μπορεί να παράξει «καινούργια χρήματα», με μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Στο σημείο αυτό, ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στη διατύπωσή γνώμης του έχει επισημάνει, ότι κάθε επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων, ιδίως ενόψει εκλογών, θα περιόριζε την παραγωγικότητα και θα έπληττε την αξιοπιστία της οικονομίας.

«Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος του 2027 είναι ο πολιτικός κίνδυνος. Δεν είναι μόνο ελληνικός αυτός. Φανταστείτε την τέλεια καταιγίδα: διαδοχικές εκλογές στην Ελλάδα, πολιτική κρίση στην Ευρώπη και δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία, αφού πια ο κίνδυνος έχει μετακομίσει από την περιφέρεια στον πυρήνα. Ένα καθεστώς στη Ρωσία, που μπορεί να αναζητήσει διέξοδο στην κλιμάκωση της επιθετικότητας. Σύγκρουση του Κογκρέσου με την εκτελεστική εξουσία στις ΗΠΑ και σπάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές που είναι άσχετη με τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε ένα από αυτά, από μόνο του, είναι διαχειρίσιμο. Όλα μαζί όμως, κάνουν την τέλεια καταιγίδα και απέναντι σε μια τέτοια καταιγίδα η πολιτική σταθερότητα και η δημοσιονομική αξιοπιστία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά το μόνο καταφύγιο μιας χώρας όπως η Ελλάδα», είπε ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στη στρατηγική για την μείωση του χρέους, ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι ενόσω εξελίσσονταν μια αλληλουχία διεθνών κρίσεων (πανδημία, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία, πληθωρισμός ο μεγαλύτερος εδώ και δεκαετίες, πόλεμος στη Μ. Ανατολή), στην Ελλάδα δεν προηγήθηκε καμία έκτακτη δημοσιονομική διαχείριση και αυτό αποτελεί μέγα επίτευγμα της κυβέρνησης – και έδωσε και ανταμοιβή, αφού σήμερα η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από την Αγγλία. Ο χώρος βρέθηκε, είπε, από την μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η οποία δόθηκε με συνέπεια μετά το 2019. «Πρέπει όμως να το πούμε ειλικρινά. Ο χώρος αυτός, φέτος και του χρόνου, χρησιμοποιείται ολόκληρος. Ο λογαριασμός ελέγχου του ευρωπαϊκού κανόνα δαπανών κλείνει στο μηδέν. Από το 2028, κάθε νέο μόνιμο μέτρο θα πρέπει να χρηματοδοτείται από μια νέα μεταρρύθμιση, ή νέα μείωση φοροδιαφυγής, ή μια νέα αποδοτικότητα στο κράτος, αλλιώς δεν θα μπορεί να γίνει», σημείωσε.

Νωρίτερα, ο κ. Σκυλακάκης αναφερόμενος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2026, είπε ότι το έτος αυτό, οι καθαρές πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν επειδή το 2024 και το 2025 οι δαπάνες κινήθηκαν περίπου 4 δισ. ευρώ κάτω από το όριο που έθεταν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Η αντιπολίτευση τότε, μιλούσε για υπερπλεονάσματα. Αν όμως τα είχαμε ξοδέψει, δεν θα τα είχαμε φέτος, τη χρονιά που κατά κύριο λόγο χρειάστηκαν. Και περισσότερα δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε, γιατί οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν θα το επέτρεπαν. Τα χρειαστήκαμε γιατί ο πληθωρισμός φέτος είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενος, ανέβηκε από τα 2,7% τον Φεβρουάριο στο 5,4% τον Απρίλιο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Το πετρέλαιο, τα τρόφιμα ακρίβυναν, το φυσικό αέριο ακρίβυνε. Ας μην ξεχνάμε ποιος έφερε την Ευρώπη σε αυτή τη θέση. Η Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία και τον ενεργειακό εκβιασμό, ανάγκασε την Ευρώπη να εξαρτάται από το υγροποιημένο αέριο της παγκόσμιας αγοράς», είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ, που κινητοποίησε ιδιωτικές επενδύσεις 29 δισ. ευρώ. «Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα», είπε και σημείωσε ότι αυτά τα 29 δισ. ευρώ, δεν τελειώνουν στο τέλος του έτους, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι τους θα το δούμε στην οικονομία τα επόμενα χρόνια, το 2027, το 2028 και το 2029, και θα είναι η άγκυρα που θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε την ελληνική οικονομία στο ενδιάμεσο διάστημα, πριν επιταχυνθούν οι ροές από άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία.

Αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια, τόνισε, κινητοποιήθηκαν με τη μικρότερη ενίσχυση που έδωσε ποτέ το ελληνικό κράτος σε επενδυτικό πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας, λίγο πάνω από 4 ευρώ δημόσιας δαπάνης για κάθε 100 ευρώ ιδιωτικής επένδυσης, όπως είπε. Τα δε δάνεια θα επιστραφούν, όπως σημείωσε, και αυτή η επιστροφή θα δώσει πόρους στα ταμεία μας και δεν θα χρειάζεται να δανειζόμαστε, με το δημοσιονομικό όφελος να είναι άνω του 1 δισ. ευρώ.