Θ. Πλεύρης: Συνταγματική η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης

Στην ανακοίνωση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποχρεωτική εγγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται με ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αξιότιμου Προέδρου του ΣτΕ η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο μητρώο του Υπουργείου Μετανατευσης και Ασύλου κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη νίκη υπέρ της διαφάνειας, του αυστηρού ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ και ειδικά έναντι όσων ΜΚΟ επιθυμούσαν να δραστηριοποιούνται ασύδοτα στο πεδίο της μετανάστευσης. Είναι προφανές ότι αναμένουμε το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης για να συμμορφωθούμε σε όσα επιμέρους η ίδια ορίζει. https://t.co/ZUq06AF1Fz — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) September 17, 2026

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, που επικαλείται την ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ, η υποχρεωτική εγγραφή των ΜΚΟ στο Μητρώο κρίνεται συνταγματική και δεν αντίκειται στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

Ο υπουργός χαρακτηρίζει την εξέλιξη «μεγάλη νίκη» υπέρ της διαφάνειας, του αυστηρού ελέγχου και της λογοδοσίας των ΜΚΟ, με ειδική αναφορά σε όσες, όπως υποστηρίζει, επιθυμούσαν να δραστηριοποιούνται «ασύδοτα» στο πεδίο της μετανάστευσης.

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης σημειώνει ότι αναμένεται το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με όσα επιμέρους αυτή ορίζει.