Θ. Πλεύρης: Οργανώσαμε την επιστροφή 80 ατόμων σε Συρία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ινδονησία

«Τις τελευταίες ημέρες οργανώσαμε την επιστροφή 80 ατόμων σε Σύρια,Μπαγκλαντές, Πακιστάν,Αίγυπτο και Ινδονησία. Πραγματοποιήθηκε μέσω ΔΟΜ η πρώτη πτήση επιστροφής προς Δαμασκό μετά από 14 έτη. Τις επόμενες ημέρες γίνονται άλλες 550 αποχωρήσεις.Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα μας», ανέφερε στην ανάρτησή του.