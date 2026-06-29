Θ. Πλεύρης: Ο κ. Τσίπρας είχε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν, δεν μπορεί να μιλάει για κράτος δικαίου

Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Τον αντίπαλο θα τον ορίσουν οι δημοσκοπήσεις. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για εμένα αυτό που θα γίνει μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Εκεί θα φανεί και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι γίνεται στην Κεντροαριστερά. Εμείς επιδιώκουμε τη σύγκριση, διότι ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει, διότι έρχεται με ένα αφήγημα που μάλλον παραπέμπει σε έναν άνθρωπο πριν το 2015.

Το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει είναι το ”δεν θα βάλω φόρο, αλλά θα κάνω καλύτερη αναδιανομή των φόρων”. Λένε να πληρώσουν οι πιο πλούσιοι. Αυτή τη στιγμή η ανώτερη κλίμακα πληρώνει 45%. Ακούμε ο μεγάλος πλούτος. Το 45% πόσο θα το κάνει ο κ. Τσίπρας, να ξέρουμε;», ανέφερε αρχικά ο κ. Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Και συμπλήρωσε: «Είναι μια συζήτηση του παρελθόντος, όμως όταν ο κ. Τσίπρας έρχεται και κάνει προτάσεις που είναι αντίστοιχες του 2015, θα τις σχολιάσουμε. Πάμε όμως στο σήμερα, όπου έχουμε μια σύγκρουση στην Κεντροαριστερά και μια ΝΔ η οποία λέει ξεκάθαρα: Ναι, δημοσκοπικά απέχουμε από τον στόχο τον οποίο θέλουμε, αλλά ξεκάθαρα οι πολίτες δείχνουν να μας εμπιστεύονται. Και θέλουμε αυτούς τους πολίτες να τους πείσουμε ότι η εναλλακτική που προτείνει και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης στην πραγματικότητα δεν είναι εναλλακτικές».

«Έχει δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν»

Σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ περί εντιμότητας ο κ. Πλεύρης σχολίασε: «Ο κ. Τσίπρας έχει δύο υπουργούς του, όχι τώρα μαζί αλλά επί της κυβέρνησής του, που καταδικάστηκαν για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και για παρεμβάσεις στη διαμόρφωση του τηλεοπτικού τοπίου. Τον ακούσατε ποτέ να αναφέρεται σε αυτές τις καταδίκες; Πώς γίνεται να έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός και να λέει ”εγώ είμαι ο έντιμος”; Μπορεί να μας κατηγορήσει για κράτος δικαίου ένας που έχει καταδικασμένους υπουργούς; Θέλει να αποκόψει τον ομφάλιο λώρο με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησαν πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα επιλέξει κάποια στελέχη».

Για τον Αντώνη Σαμαρά

«Το επιθυμητό θα ήταν να είναι μέσα στην παράταξη. Η κριτική πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο. Όταν αμφισβητείς μια κυβέρνηση σε ό,τι κάνει, αυτομάτως και εσύ ο ίδιος, προφανώς, επιλέγεις να μη βρίσκεται. Μακάρι, το λέω σαν ευχή, να μπορούσε να βρεθεί μια λύση για να πάει η παράταξη στις εκλογές απολύτως ενωμένη».

Για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ψήφισε (το νομοσχέδιο) για τα ομόφυλα ζευγάρια και ακόμα η θέση μου είναι ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν λανθασμένος. Μετά από δύο χρόνια πιστεύω ότι κακώς ψηφίστηκε. Για να μην τον έχω ψηφίσει πάει να πει ότι διαφωνούσα. Τώρα, πρωτοβουλία για να πάει πίσω ο νόμος θα ήταν μια κυβερνητική επιλογή, αλλά εγώ, από θέση αρχής, διαφωνώ με τον νόμο που ψηφίστηκε».