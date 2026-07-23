Θ. Πλεύρης: Η πρόταση της ΝΔ προστατεύει τη σημαία και τη γλώσσα σε συνταγματικό επίπεδο

Την πρόταση που κατοχυρώνει -για πρώτη φορά- την προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του Έθνους, και της ελληνικής γλώσσας εξήρε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ευχαριστώντας σχετικά τον εισηγητή της ΝΔ Ευρ., Στυλιανίδη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Μ. Βορίδη.

«Καταλαβαίνετε την αξία, του να έρχεται ο συντακτικός νομοθέτης και να κλείνει μια συζήτηση κάποιων, που επιτιμούσαν το Εθνικό Σύμβολο, και να το προστατεύει σε συνταγματικό επίπεδο», είπε ο κ. Πλεύρης.

Εξέφρασε μάλιστα την απορία «πώς αυτή η διάταξη δεν θα ψηφιστεί με πάνω από 180 βουλευτές για να μπορέσει να υπάρχει και να αναθεωρηθεί. Διότι, κάποια κόμματα που παρουσιάζονται σε μια “ευαισθησία”, να ξέρουν ότι, αν δεν ψηφίσουν αυτές τις διατάξεις, και δεν υπάρξουν οι 180 σε αυτή τη Βουλή, κανένας δεν εγγυάται ότι θα υπάρχουν στην επόμενη Βουλή. Άρα θα είναι υπεύθυνοι για τη μία αναθεώρηση. Διότι την ταυτότητά της, η κάθε παράταξη την δείχνει με την ψήφο της. [. . .] Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς, τα κόμματα που μας εγκαλούν πολλές φορές για την ευαισθησία μας απέναντι στην πατρίδα δεν θα ψηφίσουν την προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του έθνους», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.