Στην ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο πολιτικό του γραφείο στο Κολωνάκι απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας με ανάρτησή του την ανακοίνωση της αναρχικής ομάδας «Πυρήνες άμεσης δράσης».

Ο υπουργός χαρακτήρισε τα μέλη της ομάδας «μασκαράδες» και ανέφερε ότι θα ασχοληθεί μαζί τους όταν εντοπιστούν και συλληφθούν από τις αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε:

«Με τους ντυμένους μασκαράδες «πυρήνες της άμεσης δράσης» που ανέλαβαν το τρομοκρατικό χτύπημα στο γραφείο μου, θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση.»

Η αντίδραση του κ. Πλεύρη ακολούθησε τη δημοσίευση κειμένου σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με το οποίο οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου.

Από την εμπρηστική ενέργεια προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου στεγάζεται το γραφείο του υπουργού.

Ανάληψη ευθύνης και για δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις

Στην ίδια ανακοίνωση, η αναρχική ομάδα αναφέρθηκε σε δύο επιπλέον εμπρηστικές επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, στην κατοικία του Μανώλη Ρενιέρη, γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, στη Νέα Φιλοθέη.

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου, με στόχο το δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως.

Ο κ. Σταυρόπουλος είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αργολίδα.

Οι «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη και για τις τρεις ενέργειες μέσω του ίδιου κειμένου, στο οποίο παρέθεσαν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τους συγκεκριμένους στόχους.