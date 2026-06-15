Θ. Πλεύρης: Εκτιμώ τον Σαμαρά αλλά δεν θεωρώ ότι θα κάνει κόμμα – Εάν κάνει θα έχει άλλη βαρύτητα στη ΝΔ

Την εκτίμησή του σχετικά με το αν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Action24.

«Eλπίζω και πιστεύω ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα κάνει κόμμα. Εγώ, ξέρετε, ιδιαιτέρως τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο. Και σε αξιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αρχών. Θεωρώ ότι δεν θα κάνει κόμμα. Εάν όμως κάνει κόμμα, προφανώς δεν θα είναι το ίδιο με τα κόμματα που μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή, που πάνε να παρουσιαστούν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε αρχικά.

«Προφανώς θα έχει άλλη βαρύτητα, συγκριτικά με τα κόμματα που υπάρχουν τώρα, αν ο Αντώνης Σαμαράς εμφανιστεί με ένα κόμμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, αρχηγός της παράταξης και με ένα ιδεολογικό στίγμα που δεν εμφανιζόταν ως πυροτέχνημα που έχουν πολλά κόμματα» σημείωσε.

«Όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, επειδή η σχέση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη δεν είναι προσωποπαγής, είναι αξιακή και σε επίπεδο αρχών, θεωρώ ότι η παράταξή μας ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει ενωμένα και θα αντιληφθεί ο κόσμος, ο κεντροδεξιός της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μόνη επιλογή προκειμένου να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που επιθυμούμε, είναι η Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε τέλος.