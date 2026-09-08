Θ. Πλεύρης: Ειλημμένη η απόφαση για δομή μεταναστών στους Αθανάτους Ηρακλείου

Σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη και τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας στους Αθανάτους έθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκους του δήμου Ηρακλείου. Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη δομή είναι ειλημμένη, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης για εναλλακτική λύση, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα καταθέσει άμεσα μια συγκεκριμένη, έτοιμη και λειτουργική πρόταση.

Παρουσιάζοντας τα δεδομένα του πρώτου οκταμήνου, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το Ηράκλειο δέχεται το μεγαλύτερο βάρος των αφίξεων στην Κρήτη, καταγράφοντας πάνω από 5.500 μετανάστες (42% του συνόλου του νησιού).

«Ο υφιστάμενος χώρος στο λιμάνι δεν επαρκεί πλέον», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έκανε δεκτή τη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για μη δημιουργία μόνιμης μεγάλης δομής στην Κρήτη. Αντ’ αυτού, προβλέπονται δύο προσωρινοί χώροι (ανατολικά και δυτικά) για την ολιγοήμερη διεκπεραιωτική παραμονή των μεταναστών πριν τη μεταφορά τους στην ενδοχώρα με ειδικά μισθωμένο πλοίο.

Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ότι η επιλογή των Αθανάτων έγινε αφού προηγουμένως εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν άλλοι 12 χώροι λόγω αντιδράσεων και αρνητικών ψηφισμάτων.

Απαντώντας στις ανησυχίες των κατοίκων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ότι η σχεδιαζόμενη δομή θα λειτουργεί με απόλυτη νομιμότητα και βάσει των πολεοδομικών κανόνων, παρουσιάζοντας τις εξής προδιαγραφές:

Κλειστός τύπος: Θα λειτουργεί υπό καθεστώς απόλυτης κράτησης, χωρίς ελεύθερη κυκλοφορία των φιλοξενούμενων.

Χωρητικότητα: Η μέγιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 300-400 άτομα.

Διάρκεια παραμονής: Η φιλοξενία θα διαρκεί από 24 έως 48 ώρες.

Διαδικασίες Ασύλου: Δεν θα υποβάλλονται αιτήματα ασύλου στην Κρήτη, καθώς αυτά εξετάζονται αποκλειστικά στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα τη δομή στην Αγιά Χανίων η οποία λειτουργεί υποδειγματικά χωρίς να προκαλεί καμία όχληση, ενώ σημείωσε ότι και η διαχείριση στον χώρο του λιμανιού γίνεται χωρίς να επηρεάζονται οι παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης.

Αν και οι εργασίες στους Αθανάτους προχωρούν κανονικά, ο κ. Πλεύρης δήλωσε πρόθυμος να ξανανοίξει τη συζήτηση εάν η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταθέσει θεσμικά μια εναλλακτική πρόταση ευρείας αποδοχής, η οποία πρέπει να πληροί τρεις όρους:

Έτοιμος χώρος: Να προταθεί ένα έτοιμο κτίριο (π.χ. παλιά αποθήκη ή γυμναστήριο).

Εγγύτητα στο λιμάνι: Να βρίσκεται κοντά στο λιμάνι ώστε να μην δυσλειτουργεί το έργο του Λιμενικού.

Άμεση διαθεσιμότητα: Να δοθεί άμεση λύση, καθώς η κατάσταση στο λιμάνι δεν μπορεί να συνεχιστεί για τους επόμενους 3-4 μήνες.

«Τα χρονικά περιθώρια είναι πεπερασμένα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάδιο τακτοποιήσεων, αλλά όταν οι εργασίες στους Αθανάτους προχωρήσουν, δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης», προειδοποίησε ο κ. Πλεύρης.

Κλείνοντας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα εντοπίζεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά στον θαλάσσιο διάδρομο Λιβύης-Κρήτης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος) και την ενδοχώρα, που επωμίζονται το βάρος των ροών επειδή στην Κρήτη δεν λειτουργεί ούτε ένας προσωρινός χώρος.

«Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δεν μπορεί το σημείο που φορτίζεται περισσότερο να αρνείται συνεχώς έστω και μια προσωρινή λειτουργία που τελικά είναι προς όφελος», κατέληξε.