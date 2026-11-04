Θ. Πλεύρης: Δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο – Καμία συζήτηση για δομή στην Ιεράπετρα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις δομές φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη παρείχε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στο X.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι στο νησί προβλέπεται η λειτουργία συνολικά δύο δομών, εκ των οποίων η μία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στα Χανιά, ενώ η δεύτερη, στο Ηράκλειο, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, διέψευσε ότι εξετάζεται η δημιουργία τρίτης δομής στην Ιεράπετρα, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη τοποθετηθεί σχετικά και από το βήμα της Βουλής.

Ο κ. Πλεύρης θέλησε επίσης να αποσαφηνίσει τον σκοπό της παροχής τεχνικού εξοπλισμού στην Ιεράπετρα, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη υποστήριξη δεν συνδέεται με σχεδιασμό μόνιμης ή νέας δομής φιλοξενίας.

Όπως εξήγησε, τα μέσα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, κατά τις οποίες σημειώνονται μαζικές παράνομες αφίξεις μεταναστών στην περιοχή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τεχνικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για την προσωρινή διαχείριση των αφίξεων, μέχρι να καταστεί δυνατή η μεταφορά των μεταναστών στις ήδη υπάρχουσες δομές.

Με την παρέμβασή του, ο υπουργός επιδιώκει να αποσαφηνίσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την Κρήτη και να διαχωρίσει τη δημιουργία δομών από τα προσωρινά μέτρα αντιμετώπισης αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες οι δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης στην Κρήτη θα είναι δύο. Στα Χανιά που ήδη λειτουργεί και στο Ηράκλειο που θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες. Στην Ιεραπετρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τη δημιουργία δομής όπως είπα και πρόσφατα στη βουλή. Είναι ωστόσο προφανές ότι η υποστήριξη με τεχνικά μέσα (σκηνές κλπ) στην Ιεραπετρα γίνεται όχι για τη δημιουργία δομής αλλά για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών, όταν έχουμε μαζικές παράνομες αφίξεις, μέχρι τη μεταφορά μεταναστών στις υπάρχουσες δομές».