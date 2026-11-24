Στη στρατηγική του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη διακοπή των επιδοτούμενων προγραμμάτων στέγασης στο κέντρο της Αθήνας, την αποκέντρωση των δομών, καθώς και στα νεότερα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές και τις απελάσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Το τέλος του προγράμματος Helios Junior και το κλείσιμο 30 δομών

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τη λήξη του προγράμματος «Helios Junior» το οποίο αφορούσε την κάλυψη στέγασης για ασυνόδευτους ανήλικους μόλις ενηλικιώνονταν (18-21 ετών), ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε πως η διακοπή του αποτελούσε εξαρχής κεντρική πολιτική επιλογή, που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 13 εκατομμυρίων ευρώ από τον αρχικό προϋπολογισμό των 19 εκατομμυρίων. Όπως τόνισε, από τους 413 ωφελούμενους έχουν απομείνει πλέον 58, για τους οποίους θα υπάρξει μέριμνα ομαλής μετάβασης ώστε να μην προκύψει ζήτημα αστεγίας.

«Η βασική μας φιλοσοφία είναι ότι πια δεν θα επιδοτούμε στέγαση μεταναστών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά ΜΚΟ και διαχρονικών πολιτικών που, όπως υποστήριξε, ευνόησαν τη μίσθωση φθηνών διαμερισμάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας, επιβαρύνοντας τον κοινωνικό ιστό και αναγκάζοντας κατοίκους να αποχωρήσουν. «Οι δομές υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όχι για να εξυπηρετούν τις ΜΚΟ. Άρα όπου οι δομές αυτές είναι προβληματικές για τον κοινωνικό ιστό, θα τις κλείσουμε» τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, 30 δομές ασυνόδευτων ανηλίκων (είτε ΚΦΑΑ είτε διαμερίσματα) στο κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη κλείσει ή θα κλείσουν έως τον Δεκέμβριο, καθώς το 80% αυτών είχε συσσωρευτεί στην καρδιά της πόλης (Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αμερικής)

Αποκέντρωση με «οδηγό» την Ηγουμενίτσα και έλεγχοι

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η παραμονή των ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας δυσχεραίνει σημαντικά την προσαρμογή τους καθώς καταλήγουν να φοιτούν σε σχολεία όπου μπορεί να υπάρχουν μόνο αλλοδαποί και τους καθιστά εύκολα θύματα κυκλωμάτων εκμετάλλευσης από ομοεθνείς τους. Αντιθέτως, η νέα προκήρυξη δίνει κίνητρα για την ίδρυση μικρών δομών στην περιφέρεια, φέρνοντας ως επιτυχημένο παράδειγμα τη δομή της Ηγουμενίτσας, την οποία επισκέφθηκε ο ίδιος.

«Είναι η μοναδική που υπάρχει. Είναι 25 παιδιά. Αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε δυο-τρία σχολεία όπου είναι 300 Ελληνόπουλα. Δεν θεωρείτε ότι αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ενταχθούν αν είναι 25 άτομα σε 300;» σημείωσε ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας πως η μεταφορά από τα camps στις δομές γίνεται πλέον στοχευμένα για όσους δείχνουν πραγματικά δείγματα ένταξης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θωράκιση του συστήματος απέναντι σε φαινόμενα εκμετάλλευσης, εξηγώντας ότι εφαρμόστηκαν ιατρικοί έλεγχοι που αποκάλυψαν περιπτώσεις ενηλίκων οι οποίοι δήλωναν ψευδώς ανήλικοι, ενώ περικόπηκαν και τα προνόμια για όσους βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση (17 ετών), «για να μην είμαστε μαγνήτης να έρχονται», όπως είπε. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε πως υπάρχει έκτακτος μηχανισμός με συνεργεία της Γενικής Γραμματείας που ελέγχουν κάθε βράδυ τις πλατείες, ώστε κανένα ασυνόδευτο ανήλικο να μη μένει άστεγο. Ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων, οι αφίξεις ασυνόδευτων ανηλίκων μειώθηκαν κατά 50%, ενώ ο συνολικός πληθυσμός στις δομές έπεσε από τους 3.000 στους 1.500.

Η εικόνα των μεταναστευτικών ροών και η συνεργασία με τη Λιβύη

Παρουσιάζοντας τα συνολικά στοιχεία των αφίξεων για το ενδεκάμηνο, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται στις 40.000, διατηρώντας την πτωτική τάση σε σύγκριση με τις 62.000 του 2024 και τις 49.000 του 2025. Αναλύοντας τη γεωγραφική κατανομή, υπογράμμισε ότι το κύριο βάρος εντοπίζεται πλέον στη Λιβύη, απ’ όπου καταγράφηκαν 25.000 αφίξεις (προς την Κρήτη), έναντι 8.500 από το Αιγαίο και 7.000 από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου.

Όπως εξήγησε, μετά από μια «τρομακτική κλιμάκωση» που σημειώθηκε τον Οκτώβριο από τη Λιβύη, τις τελευταίες 15 ημέρες οι ροές έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα, έπειτα από διπλωματικές επαφές των υπουργείων Εξωτερικών, Ναυτιλίας και Μετανάστευσης που οδήγησαν στην επανεκκίνηση της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές.

Αύξηση στις απελάσεις και τις οικειοθελείς επιστροφές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στο αυστηρότερο πλαίσιο κράτησης και επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο όπως πολίτες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, την Γκάνα, την Ινδονησία και το Νεπάλ σημειώνοντας μάλιστα πως έχουν συναφθεί συμφωνίες με το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο για την επιστροφή και παραβατικών ανηλίκων.

«Αυτή τη στιγμή οι απελάσεις είναι στο 20% πάνω από πέρυσι και 35% οι αναγκαστικές» ανέφερε ο κ. Πλεύρης, προαναγγέλλοντας παράλληλα μια μεγάλη επιχείρηση επιστροφής περίπου 120 ατόμων με πτήση τσάρτερ. Όπως επισήμανε, λόγω του αυστηρού καθεστώτος κράτησης που ισχύει πλέον στη χώρα για όσους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου, πολλοί επιλέγουν να δηλώσουν οικειοθελή επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.