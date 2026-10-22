Θ. Πλεύρης: Χρηματοδοτήσεις 18 εκατ. ευρώ στη Λέρο, αποσυμφόρηση των δομών και νέα έργα στην Κω

Τη στήριξη των νησιών που έχουν επωμιστεί διαχρονικά το βάρος του μεταναστευτικού, υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την επίσκεψή του στη Λέρο και την Κω. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι χρηματοδοτήσεις έργων, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η αποσυμφόρηση των δομών και η ενίσχυση των επιστροφών, ενώ στην Κω εγκαινιάστηκαν τρεις νέοι αθλητικοί θόλοι, συνολικής χρηματοδότησης 1,7 εκατ. ευρώ.

Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Λέρου, Τιμόθεο Κωττάκη, ο Θάνος Πλεύρης εξέτασε την πορεία των χρηματοδοτούμενων έργων και τις ανάγκες του νησιού.

Όπως επισήμανε, έχουν ήδη διατεθεί επιχορηγήσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της υποστήριξης προς την τοπική κοινωνία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με προβλεπόμενη επιχορήγηση περίπου 6 εκατ. ευρώ για δύο σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης.

Κατά την επίσκεψή του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου, ο υπουργός ανακοίνωσε τον περιορισμό του ωραρίου κατά το οποίο οι διαμένοντες μπορούν να βρίσκονται εκτός της δομής, με υποχρέωση επιστροφής νωρίτερα.

Η παρέμβαση ανταποκρίνεται σε αίτημα της δημοτικής αρχής, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και την ομαλή καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία της δομής.

Κατά την παραμονή του στη δομή, ο Θάνος Πλεύρης συνομίλησε επίσης με μετανάστες που διαμένουν εκεί, εξηγώντας τους το νέο νομικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ.

Την άμεση αποσυμφόρηση των δομών στη Λέρο και την Κω ενόψει του χειμώνα έθεσε ως στόχο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως ανέφερε, ξεκινούν πτήσεις charter για την επιστροφή όσων έχουν απορριφθεί τα αιτήματα ασύλου τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής με οικονομικά κίνητρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επιστροφές έχουν ήδη ξεπεράσει τις 6.000, με στόχο την περαιτέρω αύξησή τους.

Στην Κω, ο Θάνος Πλεύρης εγκαινίασε τρεις νέους αθλητικούς θόλους, στην Κέφαλο, στο Ζηπάρι και στην πόλη της Κω. Η συνολική χρηματοδότηση των έργων ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ και προέρχεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι τα ανταποδοτικά έργα αποτελούν αυτονόητη αναγνώριση της επιβάρυνσης που έχουν υποστεί οι τοπικές κοινωνίες από το μεταναστευτικό.

Όπως ανέφερε, στην Κω έχουν ήδη εγκριθεί έργα συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν δημοτικά οχήματα, οδικές υποδομές, σχολεία και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις.

Αναφορά έγινε και στο Πυλί, για το οποίο ο κ. Πλεύρης δεσμεύτηκε ότι κάθε σχετική πρόταση έργου θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα και θα εγκρίνεται στην πρώτη αρμόδια επιτροπή. Παράλληλα, κάλεσε τον δήμο να επιταχύνει τις μελέτες.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων για τα παιδιά της Κω, επισημαίνοντας ότι θα μπορούν να αθλούνται όλο τον χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, με ευκαιρίες αντίστοιχες εκείνων που έχουν τα παιδιά στις μεγάλες πόλεις.

Τον υπουργό συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων ‘Ασυλο, Σπύρος Σταθούλης, ο διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Γιάννης Φραγκούλης, καθώς και ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς.