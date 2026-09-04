Θ. Πλεύρης από Κοπεγχάγη: Στόχος το 2027 να λειτουργεί return hub σε χώρα εκτός ΕΕ

Στην Κοπεγχάγη βρίσκεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για τη συνάντηση των συναρμόδιων υπουργών του «Core Group» πέντε ευρωπαϊκών κρατών. Στο συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία.

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο κ. Πλεύρης δήλωσε σύμφωνα με το ΣΚΑΙ: «Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις.

Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με αρκετές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από κει και πέρα βέβαια ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι. Το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία ώστε το 2027 να λειτουργεί το return hub σε χώρα εκτός ΕΕ».