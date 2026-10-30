Θ. Πλεύρης: Αν οι ροές μνεταναστών είναι στις 6.000-7.000, είναι ελεγχόμενες

Στην αλλαγή των μεταναστευτικών διαδρομών προς την Ελλάδα, στις δυσκολίες συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές και στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης περαιτέρω αύξησης των αφίξεων αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο OPEN.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί επιτρέπουν τη διαχείριση συγκεκριμένου αριθμού αφίξεων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται συνεχής επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Αν οι ροές είναι στις 6.000-7.000, προφανώς είναι ελεγχόμενες», δήλωσε, επισημαίνοντας τη σημασία του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στις 21.000 οι αφίξεις στην Κρήτη – Η εικόνα στο Αιγαίο

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο του 2026, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι οι αφίξεις στο Αιγαίο ανέρχονται περίπου σε 7.000, ενώ στην Κρήτη έχουν φτάσει τις 21.000.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν σημαντική μεταβολή σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση καταγραφόταν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι αφίξεις κατά τον Οκτώβριο, τον οποίο ο υπουργός χαρακτήρισε ως τον δυσκολότερο μήνα.

Όπως ανέφερε, στην Κρήτη καταγράφηκαν περίπου 4.500 αφίξεις, ενώ ο συνολικός αριθμός στη χώρα προσέγγισε τις 6.000, με περίπου 500 αφίξεις στο Αιγαίο και άλλες 500 στον Έβρο.

Πέρα από τους ανθρώπους που έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι προβληματισμό προκαλεί και ο μεγάλος αριθμός μεταναστών που παραμένουν σε περιοχές της βόρειας Αφρικής, αναμένοντας τη δυνατότητα να κινηθούν προς την Ευρώπη.

«Υπάρχει μεγάλη δεξαμενή κάτω», σημείωσε, αναφερόμενος στις πιθανότητες νέας αύξησης των αναχωρήσεων.

Η Λιβύη στο επίκεντρο του μεταναστευτικού

Ο υπουργός προσδιόρισε τη Λιβύη ως το σημαντικότερο σημείο αναχώρησης μεταναστών προς την Ελλάδα κατά την τρέχουσα περίοδο.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδρομή προέρχεται από το Σουδάν, ενώ υπάρχουν και μετακινήσεις από ανατολικότερες χώρες, μέσω Καΐρου ή με απευθείας άφιξη στη Βεγγάζη.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, σημείωσε ότι υπάρχει επικοινωνία σε επιχειρησιακό επίπεδο με την ακτοφυλακή της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβλεφθεί παρουσία αξιωματικού του ελληνικού Λιμενικού, ενώ αξιοποιούνται συστήματα επιτήρησης για τον εντοπισμό και την υπόδειξη ύποπτων κινήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό, η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας περιορίζεται από τις μεγάλες ακτογραμμές της Λιβύης, την έλλειψη επαρκών επιχειρησιακών μέσων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαινόμενα διαφθοράς.

Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε επίσης προβληματισμό για το ενδεχόμενο οι λιβυκές αρχές να περιορίσουν ή να εγκαταλείψουν την επιτήρηση των ακτών τους.

Μια τέτοια εξέλιξη, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και να οδηγήσει την Ελλάδα στην υιοθέτηση διαφορετικού μοντέλου διαχείρισης.

Μεταξύ των μέτρων που έθεσε υπό συζήτηση περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνοριακής επιτήρησης και η ενδεχόμενη αναστολή διαδικασιών ασύλου στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών πιέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τυχόν κυρώσεις εις βάρος της Λιβύης πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που δεν θα αποδυναμώνει περαιτέρω την ακτοφυλακή της χώρας, καθώς αυτό θα δυσχέραινε την προσπάθεια περιορισμού των αναχωρήσεων.

Τι είπε για την Τουρκία και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο υπουργός όσον αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άγκυρα «δείχνει πλήρη συνεργασία» στον έλεγχο των μεταναστευτικών κινήσεων στα σύνορά της, παρά το γεγονός ότι δεν αποδέχεται επιστροφές μεταναστών στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή «ουσιαστικά ενταφιάζουν» τη συμφωνία.

Τόνισε, πάντως, ότι η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί πρακτικούς διαύλους επικοινωνίας με την ανατολική Λιβύη, παρά το γεγονός ότι η εκεί διοίκηση δεν αποτελεί την επίσημα αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πλευρά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο των περιοχών από τις οποίες ξεκινούν πολλές από τις μεταναστευτικές διαδρομές.

Σχέδιο συνεργασίας με αφρικανικές χώρες για τις επιστροφές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την επιστροφή μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχουν απορριφθεί.

Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα συνεργάζεται με την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία, στο πλαίσιο της ομάδας Core Group, για τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, οι τελικές ανακοινώσεις για τον σχεδιασμό αναμένονται «τις επόμενες 15–20 ημέρες».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν τις βασικές χώρες εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη από την Αφρική και την Ασία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων ευρωπαϊκών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η σύναψη συμφωνιών με αφρικανικές χώρες, στις οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται άνθρωποι που δεν έχουν λάβει άσυλο στην Ευρώπη και δεν συνεργάζονται για την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους.

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι η πρόταση δεν αφορά τη δημιουργία «φυλακών», αλλά τη δυνατότητα παραμονής σε τρίτη χώρα, με νόμιμο καθεστώς και προοπτικές διαβίωσης που θα υποστηρίζονται μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παραμένει υπό επεξεργασία, καθώς απαιτείται συμφωνία τόσο μεταξύ των ενδιαφερόμενων ευρωπαϊκών κρατών όσο και με τις αφρικανικές χώρες που ενδεχομένως θα συμμετάσχουν.