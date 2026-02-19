Θ. Λιβάνιος: Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα είναι νίκη των Ελλήνων του εξωτερικού

«Ηψήφιση του νομοσχεδίου αυτού δεν θα είναι μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά θα είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων που ζούν στο Εξωτερικό, αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να συμβάλουν ενεργά για την ποιότητα της χώρας» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά την έναρξη της συζήτησης επί της Αρχής του σχεδίου νόμου «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές», στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Ο υπουργός, υπογράμμισε ότι «δεν αλλάζει το εκλογικό σύστημα, ούτε το όριο του 3% ούτε τo bonus εδρών για το πρώτο κόμμα ή ο τρόπος μετατροπής των ψήφων σε έδρες. Η κυβέρνηση είναι απολύτως συνεπής με την δέσμευσή της ότι δεν αλλάζουν οι όροι του εκλογικού συστήματος».

Ο κ. Λιβάνιος εξήγησε ότι η δημιουργία της τριεδρικής νέας περιφέρειας του Απόδημου Ελληνισμού δεν αλλάζει ο τελικός τρόπος κατανομής των εδρών λέγοντας ότι «από το 2004, που ψηφίστηκε ο Νόμος Σκανδαλίδη και όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει ο συνολικός αριθμός των εδρών που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός εξαρτάται από δύο πράγματα: από το ποσοστό του και από εκείνο που μένει εκτός της Βουλής, συν το όποιο bonus προβλέπεται ή όχι. Συνεπώς, είτε δημιουργηθεί περιφέρεια Εξωτερικού, είτε όχι τις ίδιες έδρες θα πάρουν όλα τα κόμματα». Εκείνο που αλλάζει, είπε ο υπουργός είναι ότι «για πρώτη φορά αλλάζει την δυνατότητα του εκλέγεσθαι σε Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό» και επισήμανε «ότι δεν πρόκειται για ψήφο γενικά προς την Ομογένεια, όρος αυτός είναι κάτι διευρυμένο, αλλά για τους Έλληνες του Εξωτερικού που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και θα μπορούσαν εάν έπαιρναν το αεροπλάνο και ερχόντουσαν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών μπορεί να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι».

Στο ερώτημα «τί θα γίνει με την επιστολική Ψήφο, εάν το νομοσχέδιο δεν ψηφιστεί με την αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών» ο υπουργός είπε στις επόμενες εθνικές εκλογές « θα γίνει η ψηφοφορία με φυσική παρουσία στις πρεσβείες ή προξενεία μας, όπου συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των 40 ατόμων, όπως ίσχυε το 2019 και η περιφέρεια Αποδήμων θα δημιουργηθείς τις μεθεπόμενες» .

Το παρόν σχέδιο νόμου, σημείωσε ο κ. Λιβάνιος «είναι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα άλλα και σε σχέση με την διαδικασία κατάρτισής του, αλλά και το ίδιο το ζήτημα που ρυθμίζει και αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Απόδημων». Υπενθύμισε ότι το θέμα αυτό έχει απασχολήσει από το 2019 τέσσερις φορές την Βουλή των Ελλήνων, ώστε να καταλήξουμε μετά την μεταπολίτευση σε μια νομοθετική πρωτοβουλία».

Η κυβέρνηση είπε ο υπουργός «επέλεξε για το παρόν σχέδιο νόμου να “παίξει με πλήρως ανοικτά χαρτιά”», στην άτυπη διακομματική επιτροπή «δεν συζητήσαμε μια νομοθέτηση πάνω σε excel ή power point, αλλά και κατά την τρίτη συνεδρίαση της άτυπης διακοινοβουλευτικής επιτροπής όλοι πήραν το νομοσχέδιο όπως κατέληξε από τον διάλογο και κατατέθηκε στην Βουλή σχεδόν αυτούσιο».

Ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι δεν «πρόκειται για καμία αιφνιδιαστική κίνηση της Κυβέρνησης», καθώς «ήδη την επιστολική ψήφο την συζητάμε από το 2019, έγινε η άρση των κριτηρίων που υπήρχαν το 2023, ο νόμος ψηφίσθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και όπως είχαμε από την συζήτηση τότε, αλλά και πολλές φορές δημόσια ότι θα έρθει η ώρα να φέρουμε την επιστολική Ψήφο, που έρχεται τώρα 14 με 15 μήνες πριν την λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής και τις εθνικές εκλογές. ‘Αρα έρχεται εγκαίρως και με αρκετό χρόνο για τα κόμματα, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών για να προετοιμαστούν για αυτή την αλλαγή».

Αναφορικά με τις αιτιάσεις για τις τρεις έδρες που δίνονται συνολικά στην περιφέρεια Αποδήμου, εξήγησε ότι οι έδρες κατανέμονται με βάση το μόνιμο πληθυσμό της κάθε περιφέρειας, όπως αυτός καταγράφεται κατά την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ ανά δήμο και όχι με το πόσοι πηγαίνουν σε έναν τόπο και ψηφίζουν τελικά. Νόμιμος πληθυσμός Εξωτερικού δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο δήμο Εξωτερικού. Είναι άλλο πράγμα πόσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Εξωτερικού και άλλο πράγμα είναι οι δημότες.

Στο γιατί τρεις έδρες και όχι περισσότερες, ο υπουργός υπενθύμισε ότι αυτός ο αριθμός ήταν και εκείνος που προβλέφθηκε και αρχικά για αυτό και οι βουλευτές Επικρατείας από 12 που ήταν αυξήθηκε σε 15. Τώρα εάν εγγραφούν 500.000 Έλληνες του Εξωτερικού ο επόμενος νομοθέτης, είπε ο υπουργός, να είστε σίγουροι ότι θα έρθει ο επόμενος νομοθέτης και θα αυξήσει τις έδρες αυτές.

Η τριεδρική αυτή περιφέρεια Αποδήμου, ο κ. Λιβάνιος διευκρίνισε ότι δεν επηρεάζει τα κόμματα εάν θέλουν να συμπεριλάβουν περισσότερους απόδημους στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας τους, αντίθετα αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον θα έχουμε τουλάχιστον τρείς σίγουρα εκλεγμένους Απόδημους βουλευτές, καθώς με τον προηγούμενο νόμο αυτό που οριζόταν ήταν απλά ότι στις τρείς πρώτες θέσεις κάθε συνδυασμού Επικρατείας θα έπρεπε να υπάρχει ένας απόδημος. Και μια και μιλάμε στη βάση των σεναρίων, εάν ένα κόμμα ή περισσότερα, τους τοποθετούσαν στην δεύτερη ή στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου τους και εξέλεγαν έναν βουλευτή στο Επικρατείας τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να μην εκλεγεί και κανένας βουλευτής εκπρόσωπο του Ελληνισμού του Εξωτερικού ή να έχουμε πολύ λιγότερους από τους τρείς .

Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει η πρόνοια της ποσόστωσης του 40% των ψηφοδελτίων της περιφέρειας Αποδήμων να είναι γυναίκες, ο υπουργός είπε πως η υιοθέτηση αυτή θα οδηγούσε σε εικονικές υποψηφιότητες απλά για το γράμμα του νόμου. Είναι καλύτερο να έχουμε 5 υποψήφιους ανεξαρτήτως φύλου, άλλωστε η πρόνοια ποσόστωσης δεν ισχύει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Ο υπουργός, επισήμανε ότι η δημιουργία περιφέρειας Αποδήμων ήταν πάγιο αίτημα όλης της Ομογένειας και μάλιστα με την δυνατότητα να εκλέγουν με σταυρό προτίμησης και όχι κάποιο που θα διορίζεται από τον πρόεδρο ενός κόμματος.

Για την επιστολική ψήφο, ο κ. Λιβάνιος είπε πως οι ευρωεκλογές του 2024 έδειξαν ότι η επιστολική Ψήφος αύξησε την συμμετοχή στις εκλογές. Έκανε εκτενείς αναφορά για τα μέτρα που εφαρμόζονται και προστίθενται για την διασφάλιση της μυστικότητας της επιστολικής ψήφου.