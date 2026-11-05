Θ. Λιβάνιος από Καλαμάτα: Πρόσθετη ενίσχυση για το ενεργειακό κόστος, 240 εκατ. ευρώ στις ΔΕΥΑ και νέα διαπραγμάτευση με τους παρόχους ενέργειας

της Βαρβάρας Ζούκα

Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση προς τους δήμους εντός του Νοεμβρίου για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και κατανομή περίπου 240 εκατ. ευρώ στις ΔΕΥΑ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες ενέργειας αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση και πρότεινε νέα κοινή διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση ευνοϊκότερων όρων στην τιμολόγηση. Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, έναντι 1,8 δισ. ευρώ το 2019, επισημαίνοντας ότι στους ΚΑΠ έχουν ενσωματωθεί χρηματοδοτήσεις για πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως το τέλος ταφής και το αυξημένο μισθολογικό κόστος. Μετά την έκτακτη ενίσχυση των 140 εκατ. ευρώ που δόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, προανήγγειλε ακόμη μία -μικρότερη- συμπληρωματική κατανομή εντός του Νοεμβρίου. Όπως διευκρίνισε, θα αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της προηγούμενης και θα αφορά την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Αιχμές για τους παρόχους ενέργειας

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για τη μεταχείριση των δήμων από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι ο φωτισμός των δρόμων και των πλατειών, η λειτουργία των αντλιοστασίων και των βιολογικών καθαρισμών αποτελούν αναγκαίες υπηρεσίες. Ο υπουργός δήλωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών είναι διατεθειμένο, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τους εκπροσώπους των ΔΕΥΑ να συζητήσει με όλους τους παρόχους, ενώ έθεσε ζήτημα για τη δυνατότητα των δήμων να επιλέγουν τιμολόγιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε θέμα λίγων ημερών την κατανομή περίπου 240 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων ενεργειακών οφειλών, με στόχο την κάλυψη περίπου του 35% έως 40% των σχετικών χρεών των ΔΕΥΑ. Προανήγγειλε ακόμη επιδότηση από τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης του υπουργείου Εσωτερικών για όσους έχουν μηδενικές ή πολύ χαμηλές οφειλές, ως επιβράβευση της συνέπειάς τους.

Ταχύτερη κάλυψη των κενών στους δήμους

Στο μέτωπο της υποστελέχωσης, ο υπουργός ανέφερε ότι την τελευταία επταετία έχουν εγκριθεί περίπου 20.000 θέσεις στην αυτοδιοίκηση. Ανέφερε, μάλιστα, ότι θα αναζητηθεί ταχύτερη διαδικασία για την κάλυψη θέσεων που παραμένουν κενές λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, καθώς και μηχανισμού άμεσης αναπλήρωσης όσων δεν αποδέχονται τον διορισμό τους. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες υπογράμμισε ότι εγκρίνεται το σύνολο των αιτημάτων προσλήψεων.

Νέο πρόγραμμα ωρίμανσης έργων

Ως κρίσιμο στοίχημα περιέγραψε ο κ. Λιβάνιος την επιτάχυνση των έργων και την αύξηση της απορροφητικότητας της αυτοδιοίκησης, συνδέοντάς την με τη δυνατότητα διεκδίκησης περισσότερων χρηματοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΤΑΑ στην ωρίμανση, την επίβλεψη και την προώθηση έργων, κυρίως στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Αναφέρθηκε, επίσης, στην προετοιμασία προγράμματος ωρίμανσης έργων, ώστε οι δήμοι να διαθέτουν τις απαραίτητες μελέτες, για να αναζητήσουν χρηματοδοτήσεις.