Θ. Κοντογεώργης: Θα αξιοποιούμε το εθνικό μας οπλοστάσιο για τη στήριξη των πολιτών

«Το εθνικό μας οπλοστάσιο εμείς θα το αξιοποιούμε», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο ΕΡΤNEWS, αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος και στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρώπη.

Με αφορμή τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι απαιτείται κοινή δράση, καθώς «καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα».

Τόνισε ότι αυτόν τον σκοπό υπηρετεί η επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην ΕΕ, ώστε οι χώρες με διαθέσιμους πόρους να στηρίξουν αμεσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως ανέφερε, που πιέζονται εντονότερα από το ενεργειακό κόστος.

Αναφέρθηκε επίσης στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιουλίου 2027 και θα κληθεί να διαχειριστεί τη σχετική συζήτηση.

Για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, τόνισε ότι σημασία έχει η άμεση ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Χαρακτήρισε την κρίση εισαγόμενη, λόγω της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση τη διαχειρίζεται με δημοσιονομική υπευθυνότητα, δίπλα στους πολίτες.

Διευκρίνισε ότι η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης καλύπτει όλη τη χειμερινή περίοδο, ενώ οι παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων θα αξιολογούνται περίπου ανά δεκαπενθήμερο, βάσει των διεθνών συνθηκών.

Παρά τη μείωση από τα μέτρα, αναγνώρισε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει υψηλότερη από πέρυσι. Ενδεχόμενη διεθνής αποκλιμάκωση θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω την επιβάρυνση, χωρίς όμως να μπορεί να προεξοφληθεί.

Υπενθύμισε τα μέτρα της φετινής και της προηγούμενης ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων η επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Πρόκειται για πλέγμα στήριξης των πιο ευάλωτων και όσων ζουν στο ενοίκιο, που συμπληρώνεται από τις οριζόντιες ενεργειακές παρεμβάσεις. «Θέλουν προσοχή, θέλουν σύνεση, θέλουν προγραμματισμό», τόνισε, προσθέτοντας: «Γιατί δεν μπορείς μετά να γυρίσεις να πεις στους πολίτες “ξέρεις, συγγνώμη, λάθος”».

Για τη Σύνοδο Κορυφής, εξέφρασε αισιοδοξία παρά τις ευρωπαϊκές καθυστερήσεις, υπενθυμίζοντας τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού από την πανδημία και μετά, καθώς και για την ενεργειακή και αμυντική αυτονομία.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει φωνή και ακούγεται», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι αυτό πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος της χώρας. Η αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης, συνέχισε, αποτελεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των πολιτών και την αποτροπή της ενίσχυσης λαϊκίστικων δυνάμεων που επενδύουν στην καταστροφολογία. Για την κριτική της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να διαχειρίζεται τα προβλήματα και να εξηγεί τις επιλογές της και τις συνέπειες των εναλλακτικών προτάσεων.

Ερωτηθείς για την υπόθεση της πρώην Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ, τόνισε το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, που αποτυπώθηκε «με εναργή και καθαρό τρόπο» κατά την πρόσφατη επίσκεψη και ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος στην περιοχή, με σημαντικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, και οι αμυντικές, ενεργειακές και άλλες συνεργασίες θα συνεχίσουν να προωθούνται. Ο ορισμός και η αντικατάσταση των Αμερικανών διπλωματικών εκπροσώπων, διευκρίνισε, αφορούν το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς ελληνική ανάμειξη.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, επανέλαβε ότι οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανάλογα με τις συνθήκες, υπογραμμίζοντας την «αποφασιστικότητα και βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει μέχρι εκεί που μπορεί» για την ανακούφιση των πολιτών.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι Ένα 90,4 FM της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας, με στόχο τα οφέλη της οικονομικής προόδου να κατανέμονται δίκαια σε κάθε περιοχή. Συνέδεσε τις μεγάλες επενδύσεις, όπως οι Σκουριές, με τις παρεμβάσεις στην καθημερινότητα και στάθηκε στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, η πλατφόρμα του οποίου άνοιξε στις 14 Οκτωβρίου, με ενίσχυση 10.000 ευρώ για δύο χρόνια και το 50% προκαταβολικά.

«Προφανώς αυτό δεν αρκεί από μόνο του», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη συνδυασμού της ενίσχυσης με εργασία και υπηρεσίες. Έδωσε έμφαση στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για τις προτεραιότητες κάθε τόπου, στη διακριτή ευρωπαϊκή χρηματοδοτική υποστήριξη ορεινών και νησιωτικών περιοχών και στη σύνδεση των πανεπιστημιακών τμημάτων με την τοπική οικονομία. Η ενίσχυση των κέντρων ζωής σε όλη την επικράτεια, υπογράμμισε, αποτελεί ταυτόχρονα «μια στρατηγική ασφάλειας για την πατρίδα μας».