Θ. Κοντογεώργης: Στόχος μας είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση με έργο που θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας

ε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής», ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης ξεδιπλώνει τη στρατηγική της κυβέρνησης ενόψει της προεκλογικής περιόδου, αποτιμά την πορεία των μεγάλων υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα και ξεκαθαρίζει τα όρια των δημοσιονομικών παρεμβάσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.

Πολιτικοί στόχοι και το μήνυμα της αυτοδυναμίας

Η συζήτηση ξεκινά από την πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ποσοστό του 25%, η οποία πυροδότησε ποικίλα πολιτικά σχόλια. Ο κύριος Κοντογεώργης υπογραμμίζει ότι η τοποθέτηση αυτή αποτέλεσε μια ειλικρινή απάντηση σε υποθετικό ερώτημα, αποτυπώνοντας τον βαθύ σεβασμό του πρωθυπουργού στη λαϊκή ετυμηγορία και την αντίληψη της θέσης του ως εθνική και παραταξιακή ευθύνη.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «ο στόχος μας είναι σαφής: μια αυτοδύναμη κυβέρνηση». Η αυτοδυναμία αυτή, όπως επισημαίνει, δεν κερδίζεται με πρόσκαιρες εντυπώσεις αλλά με σκληρή δουλειά, μετριοπάθεια και συνεχή επαφή με την κοινωνία, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα από την ειλικρινή αναγνώριση των αδυναμιών και την κατάθεση μιας ρεαλιστικής πρότασης για το μέλλον.

Διπλωματική σταθερότητα και ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Κοντογεώργης αποτιμά ως εξαιρετικά θετικό το πρόσημο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Η παρουσία του επιβεβαίωσε το κορυφαίο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο εταίρο και πυλώνα σταθερότητας σε μια εύθραυστη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Κάθετο Διάδρομο και τη σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, με άμεσα οφέλη για τη Βόρεια Ελλάδα. Κληθείς να σχολιάσει τις αλλαγές στην αμερικανική διπλωματική εκπροσώπηση, ξεκαθαρίζει ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν θεσμικό υπόβαθρο, στηρίζονται σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κοινά συμφέροντα, και ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται από πρόσωπα. «Δεν θεωρώ ότι μια αλλαγή στη θέση του πρέσβη ανατρέπει αυτή την πορεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο: Ο απολογισμός των έργων

Περνώντας στα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, ο κύριος Κοντογεώργης παρουσιάζει έναν αναλυτικό απολογισμό για τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι η πόλη «κάνει ένα μεγάλο βήμα», αφήνοντας πίσω της εκκρεμότητες δεκαετιών. «Τα αποτελέσματα φαίνονται στην καθημερινότητα της πόλης» σημειώνει, για να συμπληρώσει ότι η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό και η επέκταση προς την Καλαμαριά μεταμορφώνουν τις μετακινήσεις, εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, ενώ ο στόλος των αστικών λεωφορείων έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, ενσωματώνοντας 160 ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις επεκτείνονται στην υγεία, την παιδεία και το περιβάλλον. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αναβαθμίστηκαν τέσσερα νοσοκομεία και δώδεκα κέντρα υγείας, δημιουργήθηκαν εξειδικευμένες πτέρυγες στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ προχώρησαν σημαντικά περιβαλλοντικά έργα στο Σέιχ Σου και το Αλκαζάρ, και αναπλάσεις όπως αυτή στο πάρκο Παύλου Μελά. Στον τομέα της σχολικής στέγης, μέσω ΣΔΙΤ, τα πρώτα νέα σχολεία είναι ήδη λειτουργικά.

Ο οδικός χάρτης για τα μεγάλα έργα μέχρι τις κάλπες

«Τα εμβληματικά έργα προχωρούν με ταχείς ρυθμούς» υπογραμμίζει ο κύριος Κοντογεώργης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική στρατηγική περιλαμβάνει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα παραδοτέων για το επόμενο διάστημα. Η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή (Flyover), ένα έργο πνεύμονας για το κυκλοφοριακό, αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Μαΐου 2027. Την ίδια ώρα, η ανάπλαση της ΔΕΘ βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών, το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του έτους, ενώ δρομολογούνται σιδηροδρομικά και ενεργειακά έργα, καθώς και μεγάλες επενδύσεις στον 6ο προβλήτα του Λιμανιού και το επιχειρηματικό πάρκο Γκόνου που θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ανάχωμα στην ενεργειακή ακρίβεια οι κυβερνητικές παρεμβάσεις

Απαντώντας στο μείζον ζήτημα της ακρίβειας, ο κύριος Κοντογεώργης αναλύει το πλέγμα των πρόσφατων κυβερνητικών παρεμβάσεων στα καύσιμα. Η τριπλή ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις στο diesel κίνησης και την αμόλυβδη, στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των προϋπολογισμών των νοικοκυριών, ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα.

«Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο παραμένει το πρόβλημα», διαβεβαιώνει και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες και επανεξετάζει τα δεδομένα της αγοράς ανά δεκαπενθήμερο. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι κάθε μέτρο στήριξης λαμβάνεται με γνώμονα τη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας της χώρας.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «η διαφωνία μας με τις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα αφορά την απόσταση ανάμεσα στις εξαγγελίες και σε ένα εφαρμόσιμο σχέδιο». Κατά τον ίδιο, λείπει η αναγκαία κοστολόγηση και ο σαφής τρόπος εφαρμογής, αν και δηλώνει ανοιχτός σε κάθε τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη πρόταση που θα μπορούσε να ωφελήσει τους πολίτες.

Κυβερνητικό έργο χωρίς εκπτώσεις

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο οι υπουργοί να «κατεβάσουν τα μολύβια», όπως συχνά συμβαίνει σε μια προεκλογική περίοδο, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Διανύουμε προεκλογική χρονιά και η Κυβέρνηση εργάζεται ακόμη πιο εντατικά» υποστηρίζει, χαρακτηρίζοντας τα έτη 2026 και 2027 ως περιόδους αιχμής για την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων της παράταξης.

Σημειώνει ότι τα κοινωνικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις των διαφόρων ομάδων θα αντιμετωπιστούν με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς παρεκκλίσεις από τον οικονομικό σχεδιασμό που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. «Κριτήριά μας παραμένουν οι πραγματικές ανάγκες, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και οι δυνατότητες της χώρας. Θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι για τον τόπο και όχι πρόσκαιρα ευχάριστοι» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο δίλημμα αν η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί στα δεξιά της ή στο κέντρο, ο κ. Κοντογεώργης απορρίπτει τις διαχωριστικές γραμμές. Χαρακτηρίζει τη ΝΔ ως μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει πολίτες από διαφορετικές αφετηρίες γύρω από ένα κοινό όραμα, με άξονες τον οικονομικό και κοινωνικό φιλελευθερισμό και τον υπεύθυνο πατριωτισμό. «Θα φτάσουμε στις εκλογές με έργο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας», προσθέτει.

Σχολιάζοντας, τέλος, το κλίμα στο εσωτερικό της παράταξης αναφορικά με τους κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, ο κύριος Κοντογεώργης τονίζει ότι ο Κώστας Καραμανλής κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και η ενεργός συμμετοχή του είναι πάντα επιθυμητή. Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά σημειώνει ότι σέβεται την προσωπική του διαδρομή, αλλά πρόκειται για προσωπική του απόφαση. Συμπληρώνει, ωστόσο, πως αν αυτό γίνει πράξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα κληθεί να εξηγήσει στους πολίτες ποια ανάγκη εκπροσώπησης καλύπτει και ποια πρόταση διακυβέρνησης καταθέτει.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει ότι η ΝΔ υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία που παραμένει ισχυρή και θα προσέλθει στις κάλπες απόλυτα ενωμένη και αρραγής.