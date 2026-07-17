Θ. Κοντογεώργης: Προσηλωμένοι στη δουλειά μας τους επόμενους 10 μήνες μέχρι τις εκλογές

Τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες απασχόλησαν εν πρώτοις τη συνέντευξη του Θανάση Κοντογεώργη στο ΕΡΤnews Radio105,8, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να τα διαψεύδει.

«Ο πρωθυπουργός έχει επιδείξει θεσμική προσήλωση», σημείωσε εισαγωγικώς και προσέθεσε: «Προφανώς είναι η τελευταία χρονιά, θα εγκαινιάσουμε έργα που ωριμάζουν, θα ανακοινωθούν υποψήφιοι, θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα. Έχουμε όμως μπροστά μας δέκα μήνες δουλειάς, αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την επόμενη ημέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους». Συμπερασματικά, «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αυτή είναι η εντολή που έχουμε».

Το επόμενο, μεγάλο θέμα της συνέντευξης ήταν οι τελευταίες, δικαστικές εξελίξεις περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αφού υπενθύμισε ότι επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν «οι γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα», στον αντίποδα, τόνισε, «η ΝΔ ανέλαβε την ευθύνη» λύνοντας θεσμικά το πρόβλημα.

«Οι πληρωμές έγιναν, αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι πραγματικοί αγρότες πήραν περισσότερα χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές». Επιπλέον, «προχώρησε η διαδικασία της θεσμικής αναδιάταξης-αναδιοργάνωσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και υπήχθη ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η κυβέρνηση ψήφισε το θεσμικό κομμάτι και έχει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Από εκεί και πέρα, η υπόθεση έχει άλλα δύο σκέλη: στο πρώτο, το δικαστικό «η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της». Στο δεύτερο, το πολιτικό, «εμείς είπαμε ότι τα στελέχη μας είναι στην απόλυτη διάθεση της δικαιοσύνης αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος. Ο πρωθυπουργός ζήτησε παραιτήσεις από μέλη της κυβέρνησης για λόγους ευθιξίας», τα οποία «έθεσαν εαυτούς στη διάθεση της δικαιοσύνης».

Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε ακολούθως, «υπήρχε μια δυσανάλογη, όπως αποδεικνύεται, ένταση από την πλευρά της δικαιοσύνης σε σχέση με την υπόθεση αυτή».

Άλλωστε, συμπλήρωσε, «τρεις στους τέσσερις από τους 80-85 βουλευτές των οποίων η ασυλία ήρθη για εικαζόμενα πλημμελήματα ή κακουργήματα είναι της αντιπολίτευσης». Και, επ’ αυτού διερωτήθηκε: «Μίλησε η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων; Όχι. Όμως, η αντιπολίτευση μίλησε αμέσως για κυβέρνηση υποδίκων. Εμείς είπαμε ότι η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να κινηθούν γρήγορα γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο -και όλοι συμφωνούμε σε αυτό».

Εξάλλου, συνέχισε ο υφυπουργός, «σε τέτοιες υποθέσεις πρέπει να υπάρχει μια προσοχή γιατί προέκυψε για μια υπόθεση 13.500 ευρώ τέσσερις βουλευτές να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητέο, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση». Για τους τέσσερις βουλευτές επίσης, αφού παρέπεμψε στην αναλυτική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, και ο Θανάσης Κοντογεώργης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια». Εν κατακλείδι, πάντως, «από το 1,5 εκατ. που κάποιοι είχαν υπολογίσει τις ζημιές τώρα μιλάμε για 13.000 – 15.000 ευρώ», επεσήμανε.

Ένα άλλο σημείο που ανέδειξε με τη συνέντευξή του ήταν ότι μόλις «προέκυψαν οι υποθέσεις της Θεσσαλονίκης και της Marfin, αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από τον χώρο της αντιπολίτευσης, κατηγορούσαν την κυβέρνηση». Και, επιστρέφοντας την κριτική, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία, όπως είπε και διευκρίνισε: «Χωρίς να λέμε ότι δεν υπήρχε θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε και το λύσαμε θεσμικά. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», επανέλαβε.

Ερωτηθείς, τέλος, για την κριτική του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι «όταν είχε έρθει η κυρία Κοβέσι (στην Αθήνα), είχε ειπωθεί – και υπήρχε συναποδοχή – ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος οφείλουμε να είμαστε γρήγοροι και ταυτόχρονα με επιμέλεια και προσοχή στις έρευνες».

Στη συνέχεια, σε άλλο θέμα, ρωτήθηκε για αυτό που ανέφερε ο πρωθυπουργός το βράδυ της Πέμπτης, ότι δηλαδή μπορείς να κερδίσεις τους λαϊκιστές στις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου.

«Πίσω από τις πολιτικές προτάσεις του πρωθυπουργού δημιουργήθηκε μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία και το 2019 και το 2023», θύμισε αρχικώς για να προσθέσει:

«Αυτό που είπε χθες ο πρωθυπουργός είναι ότι η παράταξη της λογικής, του φιλελευθερισμού, του ορθού λόγου, η αστική παράταξη που περιλαμβάνει ανθρώπους από τον χώρο της Δεξιάς μέχρι και τις παρυφές της δημοκρατικής Αριστεράς, είναι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αποτελούν τον κορμό αυτής της παράταξης. Προφανώς με σεβασμό στην παράδοση, τις αρχές και τις αξίες αλλά, ταυτόχρονα, και με την αναγκαία ανανέωση που πρέπει να υπάρχει στους πολιτικούς οργανισμούς», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με την ταυτόχρονη δέσμευση, «οι πολιτικές μας απευθύνονται σε όλους τους πολίτες».

Για το μέτωπο της ακρίβειας, τέλος, υπογράμμισε τη «σταθερή πολιτική» της κυβέρνησης για βελτίωση των εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια στην αγορά είναι συνεχής, σε συνεννόηση μαζί της («στα τρόφιμα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», ανέφερε) αλλά και με τα διυλιστήρια. Αλλά θα πρέπει, σημείωσε τέλος, «να μας ευνοήσουν οι διεθνείς παράγοντες».