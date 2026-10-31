Θ. Κοντογεώργης: Περισσότερα από 5 δισ. για την Ήπειρο, αύξηση περίπου 40% στο τοπικό ΑΕΠ και περισσότερες από 7.000 νέες επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στην Ήπειρο, στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και της κατάρτισης των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης με θεσμικές συναντήσεις στην ‘Αρτα, την Πρέβεζα, την Ηγουμενίτσα και τα Ιωάννινα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βουλευτών, επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχεδιάζονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, καθώς και η καλύτερη σύνδεση του εθνικού σχεδιασμού με τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο υφυπουργός συμμετείχε επίσης σε συσκέψεις με τις ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην ‘Αρτα, την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και η ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας με τους πολίτες και τα στελέχη της παράταξης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενώ στο σύνολο των συναντήσεων συμμετείχαν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κ. Κυρανάκης, ο γενικός γιευθυντής Γ. Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ κ. Σ. Κονταδάκης.

Ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι βασική κατεύθυνση του πρωθυπουργού είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, μέσα από συντονισμένη συνεργασία της κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης, των βουλευτών, των παραγωγικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών.

‘Αρτα: έργα για το νερό, τις υποδομές και την αναβάθμιση της πόλης

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν η ‘Αρτα, όπου πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση στο Δημαρχείο κυβερνητικού κλιμακίου με τους υφυπουργούς Θ. Κοντογεώργη και Κ. Κατσαφάδο, την Κ. Οικονόμου, γενική γραμματέα ΕΠΑ-ΠΔΕ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Δ. Κυριαζή, ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, με εκπροσώπους της Περιφέρειας, των δήμων, του Επιμελητηρίου, τοπικών φορέων και του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Στύλιου.

Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκε η α΄ φάση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, η εξέλιξη σημαντικών έργων που βρίσκονται σε υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κρατική αρωγή και την αποκατάσταση των ζημιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το έργο ύδρευσης της ‘Αρτας, της Πρέβεζας και της Λευκάδας από τις πηγές του Λούρου, οι παρεμβάσεις αγροτικής οδοποιίας, η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου, οι υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, ο χωρικός σχεδιασμός και η ανάπλαση και ανάδειξη του αστικού ιστού της πόλης. Παράλληλα, προχωρούν σημαντικά έργα αθλητικών εγκαταστάσεων σε δήμους, αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση και αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος.

Με αφετηρία τα έργα που ήδη εξελίσσονται, η συζήτηση επεκτάθηκε στις επόμενες προτεραιότητες για την ‘Αρτα. Έμφαση δόθηκε στα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας, στην αντιπλημμυρική προστασία και την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Αράχθου, καθώς και στον νέο κλάδο της γέφυρας του Αράχθου στη θέση Κεραμάτες. Κοινός προσανατολισμός είναι η ισχυρότερη διασύνδεση της αγροδιατροφής με τη μεταποίηση και τις τεχνικές δραστηριότητες, παράλληλα με τη στήριξη των ορεινών δήμων και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

Πρέβεζα: ύδρευση, περιβάλλον, παιδεία και κρίσιμες οδικές συνδέσεις

Στην Πρέβεζα, ο υφυπουργός παρουσίασε την α΄ φάση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης σε σύσκεψη με την παρουσία του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλής, την γενική γραμματέα ΕΠΑ-ΠΔΕ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Οικονόμου και τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών Δ. Κυριαζή, τον βουλευτή Σπύρο Κυριάκη και εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας, των δήμων, του Επιμελητηρίου και τοπικών φορέων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν αρχικά τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται το έργο ύδρευσης της Πρέβεζας, της ‘Αρτας και της Λευκάδας από τις πηγές του Λούρου, η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Πρέβεζας, η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου, οι υποδομές ευρυζωνικότητας και η υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού με Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Παράλληλα, προχωρά η ωρίμαση των μελετών για το νέο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας. Υπό σχεδιασμό βρίσκονται η αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηπείρου σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης, καθώς και οι υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στο Καναλάκι. Στον τομέα της υγείας περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και ανακαινίσεις σε Κέντρα Υγείας, ενώ στον πολιτισμό εξελίσσονται έργα αποκατάστασης στη Νικόπολη.

Στο επίπεδο των επόμενων προτεραιοτήτων, κεντρικό ζήτημα αποτελεί η βελτίωση της σύνδεσης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό, με τον άξονα Φιλιππιάδας-Πρέβεζας, η επικαιροποίηση της μελέτης για το τμήμα έως τον Λούρο και η αναβάθμιση της εισόδου στη Φιλιππιάδα. Στον σχεδιασμό εντάσσονται επίσης ο παραλιακός άξονας Πρέβεζας, όπου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, και ο περιφερειακός δρόμος Καναλακίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται ακόμη στον σχεδιασμό για τα λιμάνια της Πρέβεζας και της Πάργας, με την χρηματοδότηση της ανάπλασης αυτού της Πάργας ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, στην αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και την επέκτασή της προς τους οικισμούς του Αμβρακικού, καθώς και σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και ανάδειξης του Αμβρακικού και προστασίας του παράκτιου μετώπου. Στον πολιτισμό και τον τουρισμό, προτεραιότητες αποτελούν η Νικόπολη ενόψει της υποψηφιότητάς της για ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το Νεκρομαντείο του Αχέροντα και η ανάδειξη της λίμνης Ζηρού.

Θεσπρωτία: λιμενικές υποδομές, αντιπλημμυρική προστασία και στήριξη της παραμεθορίου

Στη Θεσπρωτία, ο κ. Κοντογεώργης παρουσίασε την α΄ φάση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης με τη συμμετοχή της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘Αννας Ευθυμίου, της γενικής γραμματέως ΕΠΑ-ΠΔΕ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κατερίνας Οικονόμου, του ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής Α. Περρή, της ΓΓ Πολιτισμού Ο. Βικάτου και του ειδικού γραμματέα ορεινών περιοχών Δ. Κυριαζή, μαζί με τον βουλευτή Βασίλη Γιόγιακα και εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας, των δήμων και των παραγωγικών φορέων.

Στη σύσκεψη έγινε αρχικά αναφορά στα σημαντικά έργα της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της νέας φάσης του λιμένα Ηγουμενίτσας, της σύνδεσης του λιμένα με την Εγνατία Οδό και της πρόσβασης προς το Μαυρομάτι, βρίσκεται σε εξέλιξη η διευθέτηση του ρέματος Γκούρας, μια σημαντική παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, αναπτύσσονται το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ηγουμενίτσα και οι υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας. Σημαντική χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκε για την κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου στην Κρυσταλλοπηγή Σουλίου.

Η συζήτηση για τις επόμενες προτεραιότητες επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της οδικής σύνδεσης προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα και το Μαυρομάτι, με την ωρίμαση των σχετικών μελετών, καθώς και στην ολοκλήρωση του Master Plan του λιμένα Ηγουμενίτσας, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του ως δυτικής πύλης της χώρας.

Αναδείχθηκαν επίσης ο χωρικός σχεδιασμός της Ιόνιας ακτής, η βελτίωση των προσβάσεων στις παραλίες, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η επέκταση των βιολογικών καθαρισμών και των δικτύων αποχέτευσης, καθώς και η ανάγκη ειδικής στήριξης της ορεινής και παραμεθόριας ενδοχώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους Φιλιάτες, όπου ο Θανάσης Κοντογεώργης συμμετείχε σε κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στον σχεδιασμό για την περιοχή περιλαμβάνονται το νέο κτίριο του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης, το νέο σωφρονιστικό κατάστημα προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση της συνοριακής φύλαξης, ως παρεμβάσεις που συνδέουν την ασφάλεια με την απασχόληση, τη δημογραφική ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της παραμεθορίου.

Ιωάννινα: μεγάλα έργα συνδεσιμότητας, αστικές παρεμβάσεις και προστασία του περιβάλλοντος

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στα Ιωάννινα, με συζήτηση για την α΄ φάση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ιωαννίνων αλλά και συνολικά της Ηπείρου και ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη με τη συμμετοχή της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και των βουλευτών ΝΔ Ηπείρου Μ. Κεφάλα και Γ. Αμυρά.

Κατά την παρουσίαση έγινε αρχικά αναφορά στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό. Κυρίαρχη θέση έχει η επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά, που ενισχύει τη σύνδεση με την παραμεθόριο και την Αλβανία. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης η ολοκλήρωση του Μεγάλου Δακτυλίου, η αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πηγάδια-Γέφυρα Πλάκας και η ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων, αναμένεται να διευκολύνει τη διασύνδεση της περιοχής και συμβάλει περαιτέρω στην τουριστική ανάπτυξη.

Στο αστικό κέντρο προχωρούν οι παρεμβάσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν έργα οδοποιίας, σχολικών υποδομών και αναπλάσεων, η ανάπλαση και ανάδειξη του Πάρκου Πυρσινέλλα, η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου και ο χωρικός σχεδιασμός για το σύνολο των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Κόνιτσα.

Υπό σχεδιασμό βρίσκονται η αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηπείρου σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης και το νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Ηπείρου στην Κόντσικα.

Στο επίπεδο των ευρύτερων προτεραιοτήτων, έμφαση δόθηκε στην προστασία της λίμνης Παμβώτιδας, στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της και στην ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου, αλλά και στα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την αιθαλομίχλη. Παράλληλα, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των δύο νοσοκομείων της πόλης και η διασφάλιση πρόσβασης των κατοίκων της ορεινής ενδοχώρας σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και καθημερινής εξυπηρέτησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, τέλος, στην ισχυρότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου και της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.

Μια Περιφέρεια με τέσσερις συμπληρωματικούς αναπτυξιακούς ρόλους

Στην περιφερειακή παρουσίαση αποτυπώθηκαν οι τέσσερις συμπληρωματικοί αναπτυξιακοί ρόλοι της Ηπείρου: τα Ιωάννινα ως οικονομικό και λειτουργικό κέντρο με έμφαση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την υγεία, η Θεσπρωτία ως κόμβος μεταφορών, εμπορίου και διασυνοριακών δραστηριοτήτων, η ‘Αρτα ως ισχυρή αγροδιατροφική και μεταποιητική βάση και η Πρέβεζα ως περιοχή με συνδυασμό αγροδιατροφής, μεταποίησης, τουρισμού και παράκτιων δραστηριοτήτων.

Κοινός στόχος είναι η καλύτερη διασύνδεση αυτών των εξειδικεύσεων, ώστε περισσότερη προστιθέμενη αξία να παραμένει στην Ήπειρο, να δημιουργούνται ποιοτικές και σταθερές θέσεις εργασίας και να διασφαλίζεται ισχυρότερη εδαφική συνοχή ανάμεσα στα αστικά κέντρα, τις αγροτικές περιοχές, την ορεινή ενδοχώρα και την παραμεθόριο. Προς την κατεύθυνση αυτή επεκτάθηκε και το πρόγραμμα δημογραφικής ενίσχυσης που προβλέπει κίνητρο 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση στους δήμους Σουλίου, Φιλιατών και στους δήμους της ΠΕ Ιωαννίνων (πλην Ιωαννιτών).

Οι πόροι που έχουν ήδη διατεθεί για την περιφέρεια Ηπείρου από την κυβέρνηση μέχρι και σήμερα, καθώς και αυτοί που έχουν δεσμευθεί στο ΕΠΑ 2026-2030, ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ.

Δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη

«Η Ήπειρος διαθέτει σημαντικές και συμπληρωματικές δυνατότητες: ισχυρή αγροδιατροφική παραγωγή, γνώση και έρευνα, τουρισμός, στρατηγικές μεταφορικές υποδομές, μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα. Η δουλειά μας είναι να συνδέσουμε αυτές τις δυνατότητες σε ένα συνεκτικό σχέδιο που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν σχεδιάζεται από απόσταση. Διαμορφώνεται μαζί με την Αυτοδιοίκηση, τους βουλευτές, τα επιμελητήρια, τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και, κυρίως, με τις τοπικές κοινωνίες. Ακούμε, αξιολογούμε και προτεραιοποιούμε, ώστε κάθε παρέμβαση να έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στην προοπτική του τόπου.

Στόχος μας είναι μια Ήπειρος με σύγχρονες υποδομές, ασφαλή και ανθεκτικά δίκτυα, ισχυρότερη παραγωγή, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους κατοίκους των ορεινών και παραμεθόριων περιοχών. Με συνεργασία, συνέπεια και κοινό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερη ζωή σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα».

Η κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης αποτελεί ανοιχτή και συνεργατική διαδικασία. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τις συναντήσεις θα αξιολογηθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και συντονισμού με τα αρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια, τους δήμους και τους τοπικούς φορείς, πριν από την ολοκλήρωση και παρουσίαση των τελικών σχεδίων.