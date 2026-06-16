Θ. Κοντογεώργης: Ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα για νέο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Δριμεία κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έρχεται «με φόρα για ένα Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, με αφορμή, μάλιστα, όσα είπε το βράδυ της Δευτέρας σε ανοιχτή συγκέντρωση ο Α. Τσίπρας, είπε: «Ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, αλλά με φόρα για ένα Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αν αξιολογήσουμε αυτά που ειπώθηκαν, μας φέρνουν αναμνήσεις από το πρόσφατο παρελθόν. Η πλευρά του εκπροσωπούσε τον λαϊκισμό στη χώρα, κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, πλειοδοσία, ακοστολόγητες προτάσεις και δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα», ανέφερε, θέτοντας συγχρόνως και το εύλογο, όπως το χαρακτήρισε, ερώτημα: «Γιατί αφού είναι τόσο εύκολα τώρα, δεν τα έκανες τότε;».

Ειδικά για τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού για τις δημόσιες μεταφορές και τη φορολόγηση, «κάποιος καλόπιστος κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά», ανέφερε ο υφυπουργός και προσέθεσε: «Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να καταθέτει ρεαλιστικές προτάσεις. Και δεν λέει πώς να αυξήσω την οικονομία για να μπορώ να κάνω αυτό».

Στον αντίποδα, επεσήμανε, «εμείς προχωράμε σε μέτρα μέσω μεγέθυνσης της πίτας». Ειδικά δε, για τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης για επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, αυτή έχει κόστος 4 δισ., σημείωσε ο υφυπουργός, και «για να τα δώσεις, είτε πρέπει να αυξήσεις τους φόρους είτε να κόψεις από κάπου». Αντιθέτως, επέμεινε, «εμείς έχουμε αποδείξει ότι λέμε ένα, το κάνουμε και κάνουμε ακόμη περισσότερα».

Ερωτηθείς για το αν θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέτρα υπέρ των ελευθέρων επαγγελματιών και των συνταξιούχων, απάντησε ότι «οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Να δούμε τον δημοσιονομικό χώρο, πώς πήγε ο τουρισμός». Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι «εμείς δεν θα πάρουμε καμία αντι-αναπτυξιακή πολιτική».

Εξάλλου, όποιος δημοσιονομικός χώρος οριστικοποιηθεί, αυτός θα διατεθεί «στη λογική της μείωσης των άμεσων φόρων και της στήριξης των πιο ευάλωτων», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αντέτεινε ότι «η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι (ένα τέτοιο μέτρο) είναι πολύ πιθανό να χαθεί στην αλυσίδα και να μην φτάσει στον καταναλωτή. Επίσης, θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό κόστος. Όποιος το προτείνει πρέπει να πει από πού θα το καλύψει». Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι κάποια τέτοια συζήτηση».

Σε ερώτημα αν υπάρχει χάσμα μεταξύ του επιτελικού κράτους και των βουλευτών της ΝΔ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε: «Όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Εγώ δεν έχω αισθανθεί αυτό το χάσμα, δουλεύω πάρα πολύ με τους βουλευτές για την περιφέρεια». Επίσης, «εγώ ξεκινώ πάντα από τους βουλευτές, σου δίνουν μια ακτινογραφία της περιοχής».

Ενώ για το επιτελικό κράτος σημείωσε ότι «έχει τη λογική -και σε αυτό δουλεύει- να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο μέσα από το οποίο θα μπορούμε να συντονίζουμε πολιτικές, να σχεδιάζουμε πολιτικές». Συν τοις άλλοις, ένας επόμενος πρωθυπουργός θα βρει μια έτοιμη δομή από δημοσίους υπαλλήλους, παρατήρησε.

Ενώ σε επόμενο σχόλιό του είπε: «Έχουμε δέκα μήνες μπροστά μας να ολοκληρώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε σε σχέση με αυτά που έχουμε δεσμευθεί αλλά και (να πούμε) τι προτείνουμε στον ελληνικό λαό για την επόμενη ημέρα».

Σε ερώτηση για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, παρέπεμψε στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ANT1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου: εκεί «με τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που επιβάλλεται, αναφέρθηκε και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς». Ειδικότερα, «είπε κάτι που σκεφτόμαστε όλοι στο πλαίσιο της ευρύτερης παράταξης, ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο…». Είναι νωρίς να μιλήσει κανείς για εκλογική αποτύπωση, συμπλήρωσε.

Αλλά, διευκρίνισε ότι «στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται η κριτική είναι άδικη. Στον κόσμο που αισθάνεται κοντά στην παράταξη, (αυτή η κριτική) δεν βρίσκει ευήκοα ώτα. Γιατί αν για κάτι περηφανεύεται περισσότερο είναι στο πώς ο πρωθυπουργός έχει ασκήσει την εξωτερική πολιτική της χώρας, (περηφανεύεται για) την αύξηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, την αύξηση του διπλωματικού κεφαλαίου, το γεγονός ότι η πατρίδας μας έχει φωνή και ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με σοβαρότητα και σύνεση».

Ερωτηθείς για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Θανάσης Κοντογεώργης επεσήμανε: «Το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επιβάλλει να έχει συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, αλλά και μια συνένωση δυνάμεων των ανθρώπων που καταλαβαίνουν τι γίνεται και θέλουν να πηγαίνουν μπροστά τα πράγματα. Θεωρώ ότι και ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Καραμανλής θα είναι σε αυτήν την προσπάθεια».

Ενώ για το προεκλογικό δίλημμα, είπε πως αυτό «θα αφορά τις πολιτικές αλλά και το πρόσωπο του πρωθυπουργού». Για τα δε, μετεκλογικά σενάρια, απάντησε: «Θα τα δούμε όλα το βράδυ των εκλογών». Πάντως, «δεν είναι εκλογές δύο γύρων. Το 2023 κάναμε δύο γύρους γιατί είχαμε άλλο εκλογικό σύστημα». Και, «ειδικά στο περιβάλλον που είναι η χώρα, την επομένη θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πει σε όλους τους τόνους ότι επιδιώκουμε την αυτοδυναμία όχι αυτάρεσκα και ως αυτοσκοπό», αλλά, προσέθεσε, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσματικές.

Κλείνοντας, άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, γιατί στο συνέδριό του, όπως υποστήριξε, «ασχολήθηκε περισσότερο με το με ποιους δεν θα συνεργασθεί. Σίγουρα τα περιθώρια είναι μικρότερα από ό,τι θα μπορούσε να είναι υπό άλλες συνθήκες». Σε κάθε περίπτωση, «η ΝΔ και ο πρωθυπουργός δεν θα αφήσουν τη χώρα ακυβέρνητη», διαβεβαίωσε.

Στο τελευταίο ερώτημα, αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Θανάσης Κοντογεώργης είπε ότι στην κυβέρνηση «έχουμε απλωμένο τραχανά, έχουμε δέκα μήνες μπροστά όπου όλοι τρέχουμε να κλείσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Εγώ είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην προσπάθεια αυτή. Αν ο πρωθυπουργός θέλει οτιδήποτε, θα το δούμε».