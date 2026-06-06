Θ. Κοντογεώργης: Με δουλειά, σταθερότητα και προοπτική πορευόμαστε στις εκλογές το 2027

Στην κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στην κυβέρνηση και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης.

Αρχικά, για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αφού επεσήμανε ότι ο κ. Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «φαίνεται πως ο κ. Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του και προφανώς, μια τέτοια εξέλιξη [η δημιουργία κόμματος] δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί».

Για τον κ. Κοντογεώργη η κριτική που ασκεί ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση κυρίως για θέματα εθνικής κυριαρχίας είναι άδικη. «Ειδικά στα εθνικά θέματα, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα, το διπλωματικό της κεφάλαιο και ασκεί με σύνεση τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύουν ότι η χώρα έχει υποχωρήσει εθνικά, απέχουν πολύ από μια τέτοια αντίληψη», δήλωσε στον Realfm.

Στο ίδιο πλαίσιο κριτικής, ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε άτοπη τη σύγκριση που έκανε ο κ. Σαμαράς μεταξύ του πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, «ο παραλληλισμός που χρησιμοποίησε ο κ. Σαμαράς είναι ιστορικά και πολιτικά ανακριβής». Παράλληλα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη αναφορά προκαλεί πολλούς προβληματισμούς, ιδίως καθώς ο κ. Σαμαράς υπέστη τις συνέπειες των πρακτικών που ο ίδιος παρουσίασε σε σχέση με τον κ. Τσίπρα.

Ερωτηθείς για το κενό εκπροσώπησης που αποδίδει ο κ. Σαμαράς στην κεντροδεξιά παράταξη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός από την εκλογή του, το 2016, παρά τις διακυμάνσεις στο πέρασμα των χρόνων εκπροσωπεί μια ευρεία κοινωνική συμμαχία, η οποία ξεκινάει από τη δεξιά και φθάνει μέχρι τις παρυφές της κεντροαριστεράς. «Η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, με τα θετικά και τα αρνητικά αυτά τα εφτά χρόνια διακυβέρνησης, απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Όση έμφαση δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη, τόση δίνεται και στην κοινωνική ανάπτυξη», υπερθεμάτισε ο κ. Κοντογεώργης, ενώ δήλωσε, κλείνοντας, ότι «η εκλογική και κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν αισθάνεται κάποιο τέτοιο κενό».

Για τον κ. Κοντογεώργη, οι σημαντικές νίκες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, οφείλονται στο γεγονός ότι εξέφρασε μία ευρύτερη κοινωνική ανάγκη και απάντησε σε μεγάλο μέρος των κοινωνικών προσδοκιών. «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ως προσωπικότητα, και η κυβέρνηση εκφράζουν μία ευρύτερη κοινωνική συμμαχία ανθρώπων που επιθυμούν την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας», ανέφερε. «Τα κόμματα, καινούργια ή παλιά, επιβιώνουν και ευημερούν όταν ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Με την ίδρυση ενός κόμματος, θεωρείς ότι θα ικανοποιήσεις μια κοινωνική ανάγκη, η οποία όμως μένει να αποδειχθεί και να μετρηθεί στην κάλπη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, για την κριτική του κ. Σαμαρά ως προς μια «πολιτική κατευνασμού» που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την Τουρκία, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι «κάθε καλοπροαίρετος πολίτης αναγνωρίζει πρώτον την αμυντική ισχυροποίηση της χώρας σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών, δεύτερον την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και τρίτον τον διάλογο που εφαρμόζει η Ελλάδα με τη γείτονα χώρα για την επίλυση ζητημάτων όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η μείωση των παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο».

Για τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, προϋπόθεση μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή είναι η επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών σε σχέση με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Αυτή όμως δε σημαίνει ότι αποκλείει τον διάλογο. «Στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, δεν πρέπει η χώρα να ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση με την Τουρκία. Η χώρα μας έχει αποκτήσει διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο της επιτρέπει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και αυτό αναγνωρίζεται», δήλωσε ο κ. Κοντογεώργης.

Τέλος, για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε το ισχυρό προβάδισμα που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα υπόλοιπα καινούργια και παλαιότερα κόμματα. «Στη νέα αυτή συγκυρία, με την ανακοίνωση νέων κομμάτων, είναι λογικό να υπάρχει ένα ενδιαφέρον που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε συγκυρία, όμως, έχει σημασία να εξετάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, γιατί μετά από ένα διάστημα οι εντυπώσεις υποχωρούν. Για την κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν τα πεδία δουλειάς που πρέπει να εντείνει την προσπάθειά της, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προσδοκούν για την επόμενη μέρα. Με δουλειά, σταθερότητα και προοπτική θα πορευθούμε μέχρι τις εκλογές», δήλωσε κλείνοντας.