Θ. Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Στην κυβερνητική διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα επικεντρώθηκε η συνέντευξη του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm και τους δημοσιογράφους Ν. Χατζηνικολάου και Αντ. Δελατόλα.

Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης, «απέναντι και σε αυτήν την εισαγόμενη ενεργειακή κρίση», είναι η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και, ταυτόχρονα, η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. «Τους πολίτες τους ενδιαφέρει ποια θα είναι η τελική τιμή και όχι πώς θα γίνει αυτό. Για αυτό και θα υπάρξει εγκαίρως ανακοίνωση για την παρέμβαση στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης για να απομειώσουμε τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό», ανέφερε.

Για την παράταση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό τόνισε την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης. «Μέχρι τότε, όμως, η κυβέρνηση κινείται αποφασιστικά και αποτελεσματικά με σκοπό να επιστρέψει κατά τον δικαιότερο τρόπο τη θετική απόδοση της ελληνικής οικονομίας στην κοινωνία. Συνάμα, όμως, κινούμαστε συντηρητικά και με σύνεση, όπως επιτάσσει η μεταβλητότητα και η ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, αφού άλλωστε υπάρχουν πολλές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τις τιμές», σημείωσε.

Όσον αφορά τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για «εύκολες, ανέξοδες και ευχάριστες εξαγγελίες, που δεν κοστίζουν κάτι στον κ. Τσίπρα, σίγουρα όμως κοστίζουν στη χώρα», οι οποίες «όταν μπαίνουν στη βάσανο του συγκεκριμένου, δοκιμάζονται».

Για το μέτρο της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προτείνεται από την αντιπολίτευση, επεσήμανε ότι αυτό προϋποθέτει την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, κάθε συζήτηση είναι πρόωρη. «Όλα τα μέτρα αξιολογούνται στη βάση των διεθνών συνθηκών, των δυνατοτήτων της χώρας και, βέβαια, του ποιο μέτρο είναι κάθε φορά το πιο αποτελεσματικό. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν κρίσιμο να μας πουν (η αντιπολίτευση) ποια ισόποση δαπάνη 2 δισ. ευρώ να κοπεί για την αντιστάθμιση των απωλειών των εσόδων, αν μειωθεί ο ΕΦΚ κατά 50%, όπως προτείνεται από τον κ. Τσίπρα και την αντιπολίτευση;» διερωτήθη.

Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, ο κ. Κοντογεώργης υποστήριξε ότι υπάρχει μία «θετική αναμονή των ανθρώπων που κινούνται οριζόντια στο πολιτικό σύστημα, ώστε να δουν το αποτέλεσμα του κυβερνητικού έργου και μια οραματική πρόταση για το μέλλον». «Το στιβαρό άλμα προς το μέλλον», όπως το χαρακτήρισε, μετά και τη σταθεροποίηση της χώρας, θα επέλθει από μια ισχυρή διακυβέρνηση. «Αυτή είναι η παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία από το 2016 απευθύνεται σε μια ευρύτερη συμμαχία ανθρώπων που στοιχήθηκαν χωρίς τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, ώστε να οδηγήσουν την πατρίδα μας στην πρόοδο. Αυτή η συμμαχία παραμένει ισχυρή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τις δυνατότητες συνεργασίας. «Στόχος είναι η αυτοδυναμία και είναι σίγουρο ότι την εντολή που θα λάβει ο πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών θα τη μεταχειριστεί με υπευθυνότητα», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη για την αλαζονεία υπουργών, απάντησε ότι είναι μία σοβαρή και έμπειρη πολιτικός, τις επισημάνσεις της οποίας «πάντα ακούμε με προσοχή», ενώ χαρακτήρισε ως «διαχρονικό ζητούμενο τη σημασία και την αξία που πρέπει να έχει το δημόσιο ύφος και ήθος στον δημόσιο βίο». Συνέχισε λέγοντας ότι το «μέτρο» το δίνει ο πρωθυπουργός, «το οποίο έχουμε όλοι ευθύνη και υποχρέωση να υπηρετούμε, όπως βασική μας υποχρέωση είναι να σκύβουμε στα προβλήματα με μετριοπάθεια και υπευθυνότητα».

Τέλος, για την πιθανή υποψηφιότητα του καταδικασθέντος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό ήταν σαφής: «Το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και σε ανθρώπους που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία πρέπει να είναι ενιαίο και αδιαίρετο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση απέχει -ειδικά σε τέτοια ζητήματα- από μικροκομματικούς υπολογισμούς. «Αντίθετα, εμάς μας ενδιαφέρει να ισχυροποιείται η Δημοκρατία μας, να παράγονται αποτελέσματα, να υπάρχει κριτική και λογοδοσία και έτσι να ενδυναμώνεται, λόγω και έργω, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα», κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.