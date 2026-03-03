Θ. Κοντογεώργης: Η Ελλάδα πράττει αυτό που είναι εθνικά επιβεβλημένο για την Κύπρο, δεν προβαίνουμε σε επιθετικές ενέργειες

«ΗΕλλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, ούτε σε κάποια επιθετική ενέργεια», ήταν το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, αναφερθείς στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στον «Αθήνα 984» για την αποστολή στην Κύπρο των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών, ο Θ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι «υπήρξε συνεννόηση και επικοινωνία, και κατόπιν αιτήματος της κυπριακής πλευράς, στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρχει αυτή η παρουσία στην περιοχή, η οποία (παρουσία) είναι και αυτονόητη λόγω των συνθηκών και εθνικά επιβεβλημένη», ανέφερε ο υφυπουργός με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «ως προς αυτό υπάρχει συναποδοχή και κοινωνικά και από τον πολιτικό κόσμο». Εν τέλει, σε μια πολύ ρευστή διεθνή συνθήκη «εμείς κάνουμε αυτό που είναι εθνικά επιβεβλημένο», υπογράμμισε.

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι «από την αρχή έχουμε πει ότι ο έλεγχος και ο περιορισμός του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μην έχουμε συνθήκες αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Ό,τι αφορά τον ιρανικό λαό, τα ατομικά δικαιώματά του, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά».

Ερωτηθείς για την πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, απάντησε ότι «η χώρα μας θα συμμετέχει, την άλλη εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Παρίσι και για αυτό. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς αυτό».

Στο ερώτημα αν υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενο πλήγμα στην Κρήτη, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε: «Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει κάποια σοβαρή ανησυχία, όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί». Και προσέθεσε: «Πρέπει να είμαστε κάπως ήσυχοι, αλλά αντιλαμβάνεστε αλλά σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να υπάρχει αυξημένη επιτήρηση. Για αυτό το λόγο κάθε πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεδριάζει με τα Επιτελεία». Και, εν κατακλείδι, «θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αλλά δεν πρέπει να προχωράμε αφελείς και αμέριμνοι σε μια συνθήκη που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη ημέρα».

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε: «Είναι θετικό ότι σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία γίνεται το αυτονόητο» και συνέχισε λέγοντας ότι «όποιος πολιτικός αρχηγός ζητήσει ενημέρωση, ο πρωθυπουργός θα το κάνει». Ενώ θύμισε ακολούθως ότι αύριο θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Σε άλλο ερώτημα για οικονομικές και άλλες επιπτώσεις, παρατήρησε ότι «επί της αρχής χρειάζεται ψυχραιμία». Άλλωστε, διευκρίνισε, «οι συνέπειες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση».

Ειδικά για το φυσικό αέριο, αφού σημείωσε ότι «από τα 31 ευρώ, σήμερα πήγαμε στα 43 ευρώ», υπενθύμισε ότι «όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας πήγαμε -και ήταν για μεγάλο διάστημα- στα 350 ευρώ. Συνεπώς απέχουμε πάρα πολύ από κάτι που θα μπορούσε να εννοηθεί ενεργειακή κρίση». Όμως, επέμεινε, «η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει τα μηνύματά της και στα διυλιστήρια και σε όλες τις αλυσίδες της αγοράς» και παρέπεμψε στην ενεργοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ήδη από το Σάββατο. «Δεν υπάρχει ανησυχία για τα ενεργειακά αποθέματα», διαβεβαίωσε κλείνοντας.

Ακολούθως ρωτήθηκε για το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο: «Δεν είναι ο χρόνος για μια τέτοια συζήτηση, προφανώς αυτό αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία», ήταν η απάντηση που έδωσε ο Θ. Κοντογεώργης.

Η συνέντευξη έκλεισε με το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μετά και τη σχετική, πρόσφατη δικαστική απόφαση: «Χωρίς να έχει ακόμη καθαρογραφεί, νομίζω, η απόφαση αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, υπάρχει και ο 2ος βαθμός», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ που ανέφερε ακόμη: «Όλη αυτή η διαδικασία ενώπιον του Πλημμελειοδικείου ξεκίνησε από τη διάταξη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που έδωσε την κατεύθυνση για την περαιτέρω διερεύνηση».

Συνέστησε δε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση να σέβονται τη διάκριση των εξουσιών, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, «όχι α λα καρτ αλλά στο σύνολό της». Ενώ κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενο αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για νέα εξεταστική, απάντησε ότι θα συζητηθεί τη στιγμή που πρέπει, θυμίζοντας συγχρόνως ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Τέλος, και παραπέμποντας σε όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «η συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει γίνει, γιατί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διατέθηκαν όσα σχετικά με την υπόθεση αυτή μπορούσαν να διατεθούν στον κύριο Ανδρουλάκη».